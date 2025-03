Tre asini a passeggio sul marciapiede di corso Europa, il video diventa virale

Genova. Incontri ravvicinati di “un certo” tipo. Sono quelli che si possono fare a Genova, anche in una strada frequentata come corso Europa, nel levante cittadino: qui, nella mattinata di oggi, venerdì 28 marzo, un passante si è trovato davanti, sul marciapiede, tre asini.

Gli animali, due più grandi, uno di dimensioni più ridotte, stavano tranquillamente pasteggiando a base di erbe spontanee cresciute sul vicino muraglione.

Il video ripreso con uno smartphone e finito sui social è diventato ben presto virale.

Non è la prima volta, in realtà, che nella zona i cittadini si imbattono in animali da fattoria (per non parlare dei tanti cinghiali).

Già in passato un asino era scappato dal recinto di un allevatore poco distante e aveva iniziato a girare indisturbato per la zona tra San Martino e Borgoratti. Anche questa volta gli animali sono stati recuperati.