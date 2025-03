Transizione ecologica, Ripamonti: “Liguria virtuosa, ma serve visione negli investimenti green”

Liguria. Questa mattina l’assessore regionale all’energia Paolo Ripamonti è intervenuto alla tavola rotonda “Partenariati innovativi per la transizione energetica – La Comunità energetica di Città metropolitana” organizzato nella Sala del consiglio della Città Metropolitana di Genova e dedicato alla Comunità Energetica territoriale. L’evento è stata occasione per discutere di governance, finanziamenti e modelli innovativi per la gestione dell’energia rinnovabile.

“La Liguria si conferma una regione virtuosa nella transizione ecologica – ha dichiarato l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti – secondo il rapporto CIRO, ha registrato la maggiore riduzione di emissioni di gas serra in Italia, con un -65% tra il 1990 e il 2024, superando l’obiettivo europeo del -55% entro il 2030 grazie al progressivo abbandono del carbone. La transizione energetica della Liguria richiede però continui investimenti nelle rinnovabili e un dialogo con Governo e amministrazioni. Regione Liguria ha infatti il compito di vigilare e dialogare con i territori per trovare la soluzione migliore. Oltre a eolico e fotovoltaico, sarà fondamentale valorizzare le risorse idriche per sostenere l’industria locale che sta vivendo un momento di crescita, come dimostrano i dati delle Aree di Crisi Complessa”.

Durante l’incontro è stata inoltre presentata la proposta di un soggetto giuridico unico per integrare produzione e consumo di energia rinnovabile, contrastare la povertà energetica e facilitare l’accesso ai fondi Pnrr per i piccoli comuni.