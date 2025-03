Nasce l’agenzia di comunicazione Philia, è la “nuova avventura” di Toti e Nicolini

Genova. Si chiama Philia, la parola greca per “amicizia”, la nuova avventura di Giovanni Toti, ex presidente della Regione Liguria che ha patteggiato due anni e tre mesi per corruzione impropria e da poche settimane ha iniziato i lavori socialmente utili alla Lilt di Genova. Una nuova agenzia di comunicazione, lanciata ufficialmente ieri con un video emozionale sui social, che vedrà in prima linea non solo l’ex governatore ma anche la sua storica portavoce, Jessica Nicolini, giornalista in aspettativa dalla Regione, candidata con la lista Vince Liguria ma rimasta esclusa dal Consiglio.

L’agenzia Philia associates, che da quanto risulta ha alle spalle altri soci, ha sede legale a Milano nel centralissimo corso di Porta Vittoria, al civico 17. I clienti al momento sarebbero tutti nell’orbita del capoluogo lombardo, ma nelle intenzioni c’è sicuramente l’espansione in altri mercati, tra cui la Liguria. Non a caso Jessica Nicolini avrà la base operativa in un ufficio in via Assarotti. “Nuovi amici in arrivo, siete pronti a conoscerli?” è l’unica frase che accompagna il post di lancio, una carrellata di immagini che inizia con le onde del mare su una spiaggia e il volo di un gabbiano.

La notizia circolava già da giorni tra i bene informati e qualche antipasto è stato fornito sui social. La stessa Nicolini aveva annunciato l’addio (temporaneo) alla Regione con un lungo post datato 21 febbraio: “A volte è necessario fare un passo indietro per prendere la rincorsa e affrontare con forza e determinazione ciò che verrà. Per questo da oggi non farò più parte dello staff di un grande professionista e amico, Giacomo Giampedrone, che ringrazio per avermi voluto nella sua squadra, e prenderò un periodo di aspettativa da Regione Liguria per dedicarmi a nuove esperienze“. Poi, il 27 febbraio, la foto di una firma – probabilmente un contratto – per sancire l’inizio di “una nuova avventura”.

Per Toti si tratta del terzo impegno dopo le dimissioni da presidente e la fine degli arresti domiciliari: a settembre aveva annunciato in tv l’inizio della collaborazione col Giornale come editorialista, poi da febbraio l’attività di supporto alla comunicazione della Lilt per 1.620 ore complessive in sostituzione della pena. Ora l’inizio di una nuova carriera dopo quella nel mondo dell’informazione televisiva, dove era stato direttore di Studio Aperto e del Tg4 prima di diventare consigliere politico di Silvio Berlusconi e quindi europarlamentare nel 2014.