Torna la Genoa Shipping Week, dal 13 al 18 ottobre operatori da tutto il mondo

Genova. Si svolgerà dal 13 al 18 ottobre l’edizione 2025 della Genoa Shipping Week, l’ormai tradizionale appuntamento dell’Associazione degli Agenti e dei Mediatori Marittimi genovesi, che attira nel capoluogo ligure operatori del settore marittimo provenienti da tutto il mondo. Come in occasione delle precedenti edizioni la manifestazione culminerà con la 17esima Shipbrokers and Shipagents Dinner che rappresenta ormai il fiore all’occhiello del meeting e che si terrà presso il Padiglione Jean Nouvel della Fiera del mare nella serata del 16 ottobre.

Da un tavolo di lavoro che coinvolge più di trenta soggetti istituzionali, associativi e professionisti del territorio nasceranno le idee che definiranno il programma della settimana al cui interno si svolgeranno eventi e seminari. Fra le novità di quest’anno anche la collaborazione con Blue Media editore de “Il Secolo XIX”, quale partner tecnico-scientifico.

L’evento di apertura sarà previsto per il 13 ottobre e farà perno, in modo ancora più accentuato di quanto accaduto nelle precedenti edizioni della Genoa Shipping Week, sull’importanza del rapporto fra gli agenti e i mediatori marittimi e la città di Genova e quindi sul legame, il ruolo, e la progettualità futura della categoria come anello di congiunzione fra città e porto.

Per Assagenti la Genoa Shipping Week è un momento importante per polarizzare le migliori professionalità della Blue Economy e del cluster marittimo, porle a diretto confronto con le Istituzioni e quindi con il territorio implementando al tempo stesso un’azione di marketing collettiva e globale del porto.

“Per noi agenti e mediatori marittimi, ma anche per la struttura di Assagenti – sottolinea Gianluca Croce – la Genoa Shipping Week rappresenta uno sforzo importante; ma siamo certi che anche quest’anno i risultati supereranno le previsioni anche ottimistiche e confermeranno il trend di crescita quantitativa e qualitativa di questa manifestazione che è diventata anche un fiore all’occhiello per Genova”.