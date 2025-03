Tessere la Cura, dopo i laboratori la giornata di studi: il convegno per un “Manifesto della Cura”

Genova. Sarà una giornata di studi e di confronti a chiudere il percorso di “Tessere la cura”, la serie di incontri organizzati dal Teatro dell’Ortica che, partendo dalla mediazione teatrale, ha affrontato il tema della malattia oncologica, delle sue ricadute su persone e collettività e dei conflitti interiori e sociali che genera. Dopo gli incontri guidati dal laboratorio Versi di Cura, verrà quindi fatta una sintesi, tracciando un risultato comune che possa diventare anche un possibile punto di riferimento.

Appuntamento domenica 23 marzo presso i locali del Teatro dell’Ortica, via Allende 48. A partire dalle ore 10 si alterneranno una serie di interventi per tracciare il quadro della situazione. Una scaletta fitta, fatta di persone e professionisti che da tempo operano e lavorano nell’ambito oncologico: interverranno Alberto Borin, del Consiglio direttivo della Federazione Cure Palliative, Franco Henriquet, presidente della Gigi Ghirotti, Luca Polpatelli, coordinatore regionale SIPO – Società Italiana di Psico-Oncologia, Diego Seggi, segretario generale Fp Cgil Liguria, Elisa Sirianni, ideatrice del progetto “Da vivi – il miracolo della finitezza” prodotto dal Teatro Metastasio di Prato, e Monica Zancani, presidente dei Braccialetti Bianchi. A introdurre Mirco Bonomi e Giancarlo Mariottini curatori del progetto Versi di Cura del Teatro dell’Ortica.

Dopo la mattinata di studi e dopo una performance teatrale a cura dei partecipanti del laboratorio Versi di Cura, sarà il momento dei “tavoli di lavoro”: “L’idea è quella di stimolare una discussione e un confronto sul tema dell’umanizzazione delle cure – spiega Giancarlo Mariottini, direttore artistico del Teatro dell’Ortica – Dopo gli interventi della mattinata ci divideremo in piccoli gruppi e tavoli di conversazione, per lavorare sui punti focali emersi in questo percorso. Il metodo sarà quello del world cafè, vale a dire con conversazioni informali, dove ognuno impara dall’altro mettendo in condivisione il proprio punto di vista, il proprio sapere e le proprie esperienze”.

Obiettivo della giornata arrivare a definire un “Manifesto della Cura”. “Con il laboratorio Versi di Cura è un obiettivo che ci siamo posti. – spiega Mariottini – Si tratta di confrontarsi con un tema in cui la personalizzazione è fondamentale, e la conflittualità e la fatica sono fortemente presenti, anche nel rapporto tra chi cura e chi è curato, ma il tentativo è quello di mettere la persona al centro della cura, trovare la possibilità di riconoscersi reciprocamente come soggetti”.

La radice solida su cui questo percorso è stato innestato è stata l’esperienza di Anna Solaro, regista e fondatrice del Teatro dell’Ortica, scomparsa nel 2022 dopo un percorso di malattia. “Versi di Cura è nato dal bisogno espresso e sentito fortemente da Anna di affiancare all’approccio tradizionale una diversa modalità di cura – spiega ancora Mariottini – In questi anni il laboratorio ha portato avanti queste istanze, che hanno a che fare con la ridefinizione del paziente oncologico come soggetto, come persona, per evitare che la diagnosi sia sentenza. Negli incontri di questi mesi abbiamo aperto le porte alla città, ci siamo dati la possibilità di mettere le mani, i pensieri e i corpi in questo labirinto. Domenica proveremo a distillare queste esperienze, trovandone una prima sintesi da portare all’esterno”.