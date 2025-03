Oltre 300 persone al nuovo open day nei cantieri del terzo valico e nodo di Genova

Genova. Oltre 300 persone hanno partecipato domenica alla visita ai cantieri del nodo di Genova e del terzo valico ricevendo informazioni sul progetto ed entrando all’interno delle future nuove linee ferroviarie.

I visitatori sono stati accompagnati dai responsabili del progetto di RFI (Gruppo FS) e Webuild nel cantiere di Cravasco passando per l’imbocco sud della galleria di valico di Fegino, mentre nel pomeriggio è stato possibile raggiungere il cantiere di Brignole, visitare la nuova galleria artificiale di fianco ai binari della metropolitana ed entrare all’interno delle nuove gallerie Colombo e San Tomaso, che costituiranno i due nuovi binari tra le stazioni genovesi di Brignole e Principe.

L’open day ha riscosso un grande successo, facendo registrare il sold out a poche ore dall’avvio delle prenotazioni. L’iniziativa rientra negli appuntamenti del progetto Cantieri Parlanti per informare e comunicare in modo chiaro e trasparente le opere ferroviarie in corso di realizzazione. Un’operazione di trasparenza che trasforma i cantieri ferroviari in un luogo di comunicazione e di confronto tra i cittadini e i diversi stakeholder realizzata dal Gruppo FS Italiane con le società Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, insieme al General Contractor guidato da Webuild che realizza l’opera e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Gli open day si inseriscono tra le attività già realizzate di informazione tra cui l’infopoint multimediale attivo a disposizione presso la stazione di Genova Rivarolo con personale dedicato disponibile a raccontare ai cittadini i progetti e le opere del territorio, con aggiornamenti costanti sullo stato di avanzamento dei lavori e i benefici che porteranno alla mobilità della rete ligure.