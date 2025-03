Terrorismo e gestione dei rischi sui civili: il seminario al circolo unificato dell’Esercito 

Genova. Dopo la due giorni al teatro della Gioventù a novembre, si è tornato a parlare di terrorismo e mitigazione del rischio a Genova con il convegno “Al Servizio del domani. La gestione del rischio sui civili”, organizzato sabato 1 marzo dall’Associazione nazionale vittime civili di Guerra al circolo unificato dell’Esercito di via San Vincenzo.

Come è cambiato e come continua a evolvere il terrorismo nella società globalizzata e liquida? Quali sono i rischi attuali e come è possibile prevenire gli eventi o quantomeno mitigarne il rischio, soprattutto per i civili? Questi alcuni dei temi affrontati da esperti e relatori che hanno analizzato i vari aspetti del fenomeno, dallo jihadismo ai crimini informatici, dai conflitti bellici agli ordigni home made e al rischio di attacchi biologici.

Dopo i saluti del presidente regionale ANVCG Sebastiano Terzoli e della responsabile del progetto Margherita Damiani, sono intervenuti fra gli altri come esperti il chimico industriale Federico Canfarini, Renato Silvestre, Francesco Bergoglio Errico, Stefano Scaini, Davide Sardi, Fabio Tanzi, Samantha Cosentino, Lorenzo Auddino (responsabile nucleo artificieri di Malpensa) e Salvatore Scala dell’Anps, Alberto Pastanella (giornalista).