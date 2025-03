Tamponamento tra ambulanze sulla A12, mattinata di code

Genova. Mattinata di code sulla A12 tra Sestri Levante e Lavagna per il tamponamento tra due ambulanze all’interno della galleria Santa Giulia sulla corsia Nord dove da mesi si transita con doppio senso di marcia.

Le ambulanze, una dei volontari del soccorso che trasportavano una donna e una della Croce Rossa di Riva Trigoso che in emergenza doveva raggiungere l’ospedale di Lavagna, non sono stati gli unici mezzi a essere coinvolti: anche due auto.

Sul posto è intervenuta una terza ambulanza per accompagnare la donna trasportata in ospedale. L’incidente ha causato il blocco della circolazione in entrambi i sensi di marcia con oltre quattro km di coda.