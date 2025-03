Tabaccaio accoltellato a Principe: ancora in fuga il rapinatore

Genova. La rapina, la colluttazione, la coltellata alla gamba e la fuga. E’ la sequenza della violenta aggressione subita nel tardo pomeriggio di ieri dal tabaccaio di Salita della Provvidenza che porta da Principe verso Oregina.

Il rapinatore ha abbandonato il coltello subito dopo, in strada e così la sciarpa usata per nascondere il volto. I carabinieri ieri dopo aver soccorso la vittima, un negoziante di 57 anni, hanno avviato le indagini per risalire all’identità del rapinatore ma fino a oggi non sono riusciti a trovarlo.

Questione di tempo, sembra, e di analisi millimetrica delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso il percorso del fuggitivo, sceso verso la stazione Principe per le scalette e forse salito su un convoglio. Era entrato nella tabaccheria con la scusa di un pacchetto di sigarette da acquistare, poi aveva mostrato il coltello per farsi consegnare l’incasso. Appena uscito dal negozio con il bottino il rapinatore si è ritrovato alle spalle il tabaccaio. Ne è nata una colluttazione da cui il malvivente si è liberato sferrando un fendente alla coscia.

La vittima ha perso molto sangue, ma è stato subito soccorso da alcuni passanti, poi dai militari dell’arma che hanno usato una cintura per contenere l’emorragia, infine dai sanitari del 118 che l’hanno medicato e fatto trasportare al pronto soccorso del Villa Scassi dove gli sono stati applicati i punti di sutura. La prognosi per il tabaccaio è di una ventina di giorni, il rapinatore è attualmente ricercato.