Sviluppo rurale, premiati i vincitori del primo contest fotografico Euroflora

Genova. Si è concluso il primo contest fotografico Euroflora, dal titolo Lo Sviluppo Rurale in un Click – Fiori e Piante di Liguria, promosso dall’assessorato all’Agricoltura e alla Floricoltura della Regione Liguria con il supporto di Liguria Ricerche nell’ambito delle attività di promozione del Programma di sviluppo rurale (Psr) cofinanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

Oggi, presso la sala trasparenza della Regione Liguria, il vice presidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, con delega all’Agricoltura e alla Floricoltura, ha premiato i cinque vincitori pari merito del concorso, selezionati tra i 45 partecipanti che hanno raccontato, attraverso la fotografia, la straordinaria varietà della flora ligure.

“Abbiamo fortemente voluto questo contest, interamente finanziato con risorse del Psr, per avvicinare il pubblico alla bellezza e alla ricchezza del nostro patrimonio botanico, dalle piante spontanee alle coltivazioni florovivaistiche e per far conoscere le opportunità offerte dal Psr e promuovere il nostro sito www.agriligurianet.it., utilizzato dal nostro dipartimento Agricoltura per far giungere al pubblico tutte le nostre iniziative, opportunità, bandi. La grande partecipazione dimostra quanto sia vivo l’interesse per il nostro territorio e quanto sia importante continuare a promuoverlo attraverso iniziative come questa”, ha dichiarato Alessandro Piana.

I vincitori del contest che hanno ricevuto due biglietti d’ingresso per la manifestazione Euroflora 2025, in programma a Genova, dal 24 aprile al 4 maggio, sono: scatto n.10, “Radici in volo” di Serena Circella; scatto n.14 “Agapanto” di Giuseppina Ferrari; scatto n.20 “Ginestre e muretti a secco” di Lorenzo Brocada; scatto n.36 “Microcosmo segreto” di Andrea Califano; scatto n.40 “Giglio di San Giovanni” di Daniela Cò.

Le fotografie vincitrici, insieme a tutti gli altri scatti partecipanti, resteranno visibili sulla pagina Facebook Agriligurianet – Agricoltura Regione Liguria per continuare a testimoniare, le bellezze della biodiversità ligure.