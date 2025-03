Sviluppo economico, posticipato al 9 aprile l’apertura del bando internazionalizzazione

Genova. Posticipata l’apertura del bando internazionalizzazione. Regione Liguria, tramite decreto dirigenziale, ha differito l’avvio della misura, precedentemente fissata al 26 marzo, alla nuova data del 9 aprile 2025. La misura, a valere sull’azione 1.3.5 del PR Fesr 2021-2027, avrà una dotazione economica di un milione di euro e sarà attiva fino ad esaurimento risorse.

“L’obiettivo è accompagnare quante più imprese possibile in questo percorso di internazionalizzazione – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – Per questo abbiamo ritenuto opportuno prorogare i termini di presentazione e consentire così agli interessati di disporre di un maggiore periodo di tempo per la progettazione degli interventi, la raccolta e la predisposizione della documentazione da presentare”.

Lo strumento prevede agevolazioni concesse a fondo perduto nella misura del 50% degli investimenti sostenuti per avviare o potenziare la presenza nei mercati esteri. Il contributo massimo concedibile è di 20 mila euro a domanda, mentre gli investimenti devono essere compresi tra gli 8 e i 40 mila euro. Sono consentite spese per l’acquisizione di consulenze (anche attraverso l’inserimento in azienda di un temporary export manager) e di servizi (sviluppo e-commerce e utilizzo tecnologie digitali), oltreché per la partecipazione a eventi di carattere internazionale in Italia e all’estero (anche Expo Osaka 2025, per cui la contribuzione pubblica si eleva al 70%).