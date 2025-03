Stelle nello Sport, sono 367 le foto in gara per il 13° Premio Nicali-Iren

Ancora una straordinaria partecipazione nel segno della promozione dei valori dello Sport. Sono ben 367 le fotografie in gara nella 13a edizione del Premio Fotografico Nicali, sostenuta da Iren Luce, Gas e Servizi e dedicata al ricordo del compianto presidente del Coni Genova, Carlo Antonio Nicali.

Scatti dedicati a oltre 40 discipline sportive. Gare e allenamenti, premiazioni, tanta attività promozionale con giovanissimi atleti in azione. Gli autori delle immagini colgono, ancora una volta, lo spirito di una rassegna che da un lato vuole esaltare gli aspetti artistici dell’ampio e variegato panorama di sport praticati in Liguria e dall’altro mettere in evidenza, attraverso i clic, gli stati d’animo dei praticanti.

Le fotografie sono contenute all’interno dell’album pubblicato sulla pagina Facebook “Stelle nello Sport”. Il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze cliccando su “Mi piace” in fondo alle immagini scelte fino alle ore 12 di Lunedì 31 marzo 2025.

I 10 autori delle fotografie che avranno totalizzato il numero maggiore di click su “Mi piace” e 10 autori delle fotografie che riceveranno maggior punteggio sulla base della valutazione della Giuria di Qualità costituiranno la Mostra “Stelle nello Sport” 2025 e saranno premiati in una speciale cerimonia che organizzeremo presso l’Auditorium della nuova sede di Iren a Genova.

I 20 autori saranno premiati con una preziosa sacca firmata Stelle nello Sport e Iren Luce Gas e Servizi ricca di gadget e bonus. I primi tre classificati nelle due graduatorie si aggiudicheranno anche ulteriori premi speciali. Iren Luce Gas e Servizi omaggia all’autore della migliore fotografia di qualità una NILOX X0 – Bici Muscolare e GNV un viaggio destinazione Sicilia o Sardegna (cabina 4 persone e posto auto) a disposizione dell’autore della fotografia più apprezzata dal pubblico. Secondo e terzo premio per le foto premiate dalla giuria di qualità sono un’experience Portofino Kayak&Snorkelling Tour per 2 e uno Smart Watch. Secondo e terzo premio per le foto premiate dal pubblico sono un voucher GeRent Travel (valore 200 euro) e una borsa Stelle nello Sport con prodotti Panarello.