Comunali Genova, il consigliere Stefano Costa aderisce a Demos: “È la mia casa naturale”

Genova. Stefano Costa, consigliere comunale genovese rimasto per anni nei gruppi di centrodestra (una breve parentesi in Fratelli d’Italia, quindi Vince Genova e Forza Italia) e passato oggi all’opposizione nella formazione Progetto al centro, aderisce al partito nazionale Demos.

“Ho trovato in Demos la mia casa naturale – dichiara Costa -. Condivido profondamente i valori che esprime, a cominciare dalla cittadinanza intesa come comunità sociale, inclusiva, solidale e aperta, passando per il valore attribuito alla partecipazione democratica. E poi le istanze ambientali, che, partendo dal considerare il pianeta come casa comune della vita, sono alla base di politiche ecologiche volte a tutelare con energia e allo stesso modo l’ambiente naturale ed ogni vita che lo ospita. Nel tempo dei populismi, dell’arroganza istituzionale, della superficialità, in cui la retorica del fare giustifica ogni grossolana approssimazione, generando conflittualità sociale e tutelando privilegi e rendite di posizione di pochi, vedo in Demos un movimento politico alternativo ai fenomeni disgregatori della nostra società, attraverso la riscoperta del valore del bene comune a partire dal sostegno dei più deboli. Porterò avanti con massimo impegno e in tutte le sedi questi valori, cercando di rappresentarne l’essenza ed i contenuti, nell’ambito della famiglia politica di Democrazia Solidale”.

Demos accoglie “con entusiasmo” l’adesione di Stefano Costa e considera “molto importante” la sua candidatura alle elezioni comunali. “Alle elezioni di maggio – dichiara Bruno Vitali, segretario di Demos Liguria – anche con Stefano Costa faremo parte di una lista civica per Silvia Salis sindaca. Una lista che è anche un esperimento, con tante sigle e persone differenti per un unico obiettivo: una città migliore. Ci chiedono: che c’entrate voi gente pacifica con chi vuole il riarmo delle nazioni europee? Che c’entrate voi con chi parla quasi solo di infrastrutture materiali da anni? Che c’entrate voi che date voce ai poveri con chi non ci pensa? Rispondiamo che tutti insieme c’entriamo col domani: un domani fatto di politica al servizio delle persone, che vuole l’Europa federale con una sua difesa (ma non eserciti di nazioni) ed una sua politica di pace, che vuole infrastrutture sociali accanto a quelle materiali e che crede nel lavoro buono e nello studio senza esclusioni. Che vede nella nuova Genova una pagina di opportunità per tutti, giovani ed anziani, poveri e ricchi, genovesi ed immigrati”.

“Si può osare – conclude Vitali – a pensare più in grande anche nel modo di fare politica. Mettere insieme in un’unica lista persone generose ed appassionate per migliorare la vita di tutti è possibile ed è una porta da aprire. Noi ci proviamo. Il programma della coalizione di centrosinistra è ambizioso, realistico e solidale. È la speranza di una nuova città che includa invece che escludere parti di popolazione e che vuole estendere un benessere, sociale ed ambientale, oggi non per tanti”.