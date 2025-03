Stato di agitazione del personale somministrato di Regione Liguria, Alfa Liguria, Aliseo, Alisa e InLiguria

Genova. I sindacati di categoria Fp Cgil Liguria, Nidil Cgil Genova, Uiltemp Genova proclamano lo stato di agitazione dei somministrati di Regione Liguria, Alfa Liguria, Aliseo, Alisa e InLiguria.

“Al centro della protesta il rischio per decine di lavoratrici e lavoratori di non veder confermato il proprio posto di lavoro, i sindacati rivendicano la continuità occupazionale e chiedono che, laddove ci siano vere e proprie esigenze di copertura di organico, il personale venga reintegrato ai fini della stabilizzazione futura dall’Ente dove presta servizio”, si legge in una nota.

“Fp Cgil Liguria, Uiltemp Liguria, Nidil Cgil Genova rivendicano quindi l’individuazione di procedure di stabilizzazione e assunzione del personale somministrato attraverso procedure apposite o il riconoscimento di punteggi aggiuntivi e procedure semplificate nei prossimi bandi di concorso per la selezione del personale dei suddetti enti”, concludono i sindacati.