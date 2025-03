Stasera Genoa-Lecce, Thorsby: “Occasione di salire ancora di più verso i 40 punti”

Genova. A margine della presentazione del rinnovo della sponsorizzazione da parte di Pulsee Luce a Gas come front jersey sponsor del Genoa, il presidente Dan Sucu parla a margine del match di stasera in casa col Lecce: “È difficile non pensare alla partita di questa sera. Per me a Lecce è stata la prima partita in cui io avevo partecipato come azionista del Genoa cfc. Mi era sembrata una partita molto, molto difficile. Spero che sia una partita in cui giochiamo molto bene, i tre punti sarebbero eccezionali”.

Anche Vitinha e Thorsby hanno parlato dopo la presentazione della partita di stasera. Per il portoghese la stagione si sta rivelando tribolata dal punto di vista degli infortuni. “Sto bene, ma non benissimo perché non sono ancora con la squadra, ma arrivo. Io qui sto bene, vivere qui è tranquillo. Sono felice. Spiace perché avrei potuto fare più partite, più gol, più assist, aiutare. I tifosi però mi sono sempre molto vicini, sono sempre con me e mi aiuta ad avere la forza di affrontare questo”.

Sulla partita di oggi Vitinha dice: “Tutte le partite sono importanti. Sono sicuro che andremo forti come facciamo sempre. Cercheremo di giocare bene per vincere la partita”.

Morten Thorsby aggiunge: “Ogni partita per noi è un possibile match point per la salvezza, però dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo e sappiamo che dobbiamo andare verso i 40 punti. L’abbiamo detto da inizio stagione e non siamo ancora lì. Dobbiamo continuare”. Al momento comunque il Genoa ha 10 punti di vantaggio sull’Empoli e 7 sul Lecce: “È merito nostro che dopo veramente un inizio difficile, abbiamo ripreso bene, specialmente queste partite con tutti gli scontri diretti, ovviamente molto importanti. Stasera c’è un’altra occasione di salire ancora di più”.