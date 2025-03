Stalli rosa, Fdi in municipio Bassa Val Bisagno: “Individuate due aree”

STALLI ROSA: FRATELLI D’ITALIA RINNOVA L’IMPEGNO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANCHE NEI MUNICIPI

Genova. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia nel municipio Bassa Val Bisagno ha presentato, durante il consiglio municipale di ieri, un’interrogazione per monitorare l’istituzione degli stalli rosa nel territorio municipale, confermando l’attenzione costante del partito verso le esigenze delle famiglie.

L’assessora Sonia Paglialunga ha aggiornato sulla situazione, ricordando che già a fine 2022, quando il Comune di Genova aveva richiesto ai municipi di individuare spazi idonei per la realizzazione di parcheggi rosa, destinati a donne in gravidanza e genitori con bambini fino ai due anni, il municipio Bassa Val Bisagno ha prontamente individuato due aree: corso Galliera, nel posteggio adiacente la sede municipale, all’altezza di via della Fenice e via Archimede, in prossimità della sede Asl.

L’assessora Paglialunga aggiunge: “Con orgoglio siamo tra i primi municipi a sperimentare questi parcheggi a sostegno delle donne e delle famiglie. Lo scorso mese, la direzione Regolazione del Comune ha incaricato Aster di procedere con la tracciatura degli stalli, utilizzando la segnaletica già impiegata nel municipio Medio Ponente”.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Boz ha dichiarato: “Ringraziamo l’assessora per l’aggiornamento sulla realizzazione di questi spazi, fondamentali per il benessere delle famiglie del nostro territorio. Questa interrogazione rientra nell’azione di monitoraggio che Fratelli d’Italia porta avanti a tutti i livelli istituzionali, come dimostrano le mozioni presentate in Consiglio Comunale prima da Franco De Benedictis e poi, nei mesi scorsi, da Nicholas Gandolfo e Federica Cavalleri.”

“L’istituzione degli stalli rosa è un segnale concreto di attenzione verso chi attraversa una fase delicata della vita e necessita di agevolazioni pratiche nella quotidianità – prosegue il consigliere Boz – vogliamo che il nostro municipio sia sempre più accogliente e vicino alle esigenze delle persone, promuovendo pari opportunità e una reale cultura dell’accessibilità.”