Spediporto, il 31 marzo assemblea pubblica alla Borsa: presenti anche i candidati alle comunali

Genova. Un futuro per Genova che si può modellare, lavorando su infrastrutture moderne che supportino il porto e non solo, con servizi digitalizzati e un aeroporto moderno, efficiente e sempre più strategico. Senza dimenticare il ruolo che reciterà la zona logistica semplificata, in grado di sostenere lo sviluppo economico e industriale della città in modo vivace e sostenibile.

È questa una parte della visione che Spediporto proporrà all’assemblea pubblica in programma lunedì 31 marzo, a partire dalle 9.30, presso la Sala delle Grida nel Palazzo della Borsa di Genova.

Dopo la relazione del presidente, Andrea Giachero, la prima tavola rotonda inquadrerà la Genova del futuro con gli interventi di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Marco Bucci, presidente di Regione Liguria, Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova, Francesco D’Amico, direttore generale dell’Aeroporto, e Paolo Piacenza, segretario generale dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale.

L’assemblea di Spediporto sarà anche l’occasione per ascoltare il pensiero sulla Genova di domani dei candidati alla carica di sindaco di Genova: saliranno, infatti, sul palco del Palazzo della Borsa Silvia Salis, Pietro Piciocchi e Mattia Crucioli che interverranno nella seconda parte dell’assemblea.

Le due tavole rotonde in programma saranno moderate dal giornalista del Secolo XIX Simone Gallotti.

Dopo l’assemblea pubblica si svolgerà l’assemblea privata Spediporto, che dovrà scegliere i componenti del consiglio direttivo per il triennio 2025-2028 e portare alla nomina del presidente.

Questo il programma dell’assemblea pubblica:

9.30 Registrazione partecipanti e stampa

10.00 Relazione pubblica del Presidente Spediporto Andrea Giachero

10.40 Tavola rotonda: “Shaping the future”

Andrea Giachero, Presidente Spediporto

Luigi Attanasio, Presidente Camera di Commercio di Genova

Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Marco Bucci, Presidente Regione Liguria

Francesco D’Amico, Direttore Generale Aeroporto Spa

Paolo Piacenza, Segretario Generale Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ligure Occidentale

11.40 Tavola rotonda: “Genova, noi la vediamo così”

Silvia Salis, Vice Presidente Vicario del CONI, Candidata a Sindaco

Pietro Piciocchi, Vice Sindaco Reggente di Genova, Candidato a Sindaco

Mattia Crucioli, Capogruppo Consiglio Comunale Uniti per la Costituzione,

Candidato a Sindaco

12.45 Light lunch