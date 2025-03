Spaccio dai domiciliari, 57enne arrestato durante un blitz tra Marassi e San Fruttuoso

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato un 57enne genovese che, ai domiciliari per spaccio, teneva in casa quasi oltre quattro etti di cannabis e quasi 500 euro in contanti.

L’uomo è stato scoperto nel corso di un controllo straordinario del territorio che il commissariato di San Fruttuoso ha organizzato tra San Fruttuoso, Marassi e la Valbisagno, cui hanno partecipato quattro equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e il team cinofili antidroga con il cane Nagut.

I poliziotti si sono concentrati nella zona di via Piacenza, via De Vincenzi, Giardini Marsano, via Canevari e via Donghi. Proprio in via Donghi, intorno alle 20,45, hanno notato il portone di un palazzo spalancato e hanno deciso di fare un controllo. Non appena entrati, il cane Nagut ha iniziato ad agitarsi e ha segnalato al conduttore la porta dell’ appartamento di un 57enne, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare per spaccio.

Durante la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti circa 4 etti e mezzo di cannabis, un bilancino di precisione, 470 euro suddivisi in banconote di piccolo taglio e due cellulari. L’uomo è stato immediatamente arrestato, condotto nel carcere di Marassi.