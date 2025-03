Spaccio di hashish e cocaina tra casa e la pizzeria: arrestato 33enne

Genova. Un uomo di 33 anni è stato arrestato dagli agenti del reparto sicurezza urbana – nucleo antidegrado della polizia locale per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Addosso all’uomo, residente in zona Staglieno, sono stati trovati un etto di hashish e circa 70 grammi di cocaina.

Gli agenti hanno effettuato un controllo sia a casa sia nella pizzeria da asporto di cui l’uomo, originario del Marocco, è titolare. L’uomo già a dicembre era stato denunciato a piede libero per la violazione delle norme sugli stupefacenti all’esito di un controllo ispettivo all’interno della pizzeria, dove gli agenti avevano notato la presenza di droga su un tavolo sul retro del locale, in corrispondenza di banconote arrotolate e di una tessera bancomat.

In quell’occasione il titolare aveva confermato che si trattava di cocaina affermando di farne uno personale, poco dopo aveva provato a disfarsi di alcune dosi gettandole nella pattumiera. In totale era risultato in possesso di 11 dosi. Questa volta, sentito il pubblico ministero di turno, è stato disposto l’arresto dell’uomo, che è stato accompagnato nel carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.