Spaccia nei vicoli e poi va a firmare a Tursi: finisce in carcere pusher recidivo

Genova. Spacciava droga nei vicoli del centro storico, poi percorreva poche decine di metri per raggiungere palazzo Tursi, sede del Comune, e ottemperare all’obbligo di firma.

A scoprire l’uomo, un 27enne cittadino senegalese, sono stati gli agenti del personale del GOCS della polizia locale, che lo hanno notato domenica scorsa, nel pomeriggio, nelle vicinanza di vico Untorio. L’uomo era già stato arrestato lo scorso 11 gennaio e aveva l’obbligo di presentazione quotidiana negli uffici della polizia locale di Tursi.

Gli agenti hanno quindi deciso di seguirlo e lo hanno visto vendere una dose a un cliente. Dopo lo scambio alcuni agenti hanno seguito l’acquirente e lo hanno bloccato in via Lomellini, trovandolo in possesso di due dosi di crack. Gli altri agenti hanno raggiunto il presunto spacciatore, che nel frattempo aveva raggiunto la sede del Comune per firmare, e lo hanno fermato.

L’uomo aveva addosso altre sei dosi di crack e una di cocaina. Il pm di turno, avvisato dell’arresto, ha disposto la custodia nelle camere di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e l’uomo è stato trasferito in carcere.