Sottosegretari e nuovi assessori, Bucci spezza in due la riforma: “Sono cose diverse”

Genova. La riforma dello Statuto della Regione Liguria varata dalla giunta Bucci si divide in due tronconi: da una parte il provvedimento per avere più assessori (e consiglieri) a seconda delle leggi nazionali, dall’altra la possibilità di nominare fino a quattro sottosegretari. Di cui, conferma il governatore durante il punto stampa settimanale, “potremmo anche non avere bisogno”.

Il testo, comprensivo di entrambe le misure oltre ad altre disposizioni, era stato approvato in prima lettura dal Consiglio regionale lo scorso 4 marzo. Per l’entrata in vigore servirebbe una seconda deliberazione a distanza di almeno due mesi, poi entro tre mesi un quinto dei consiglieri o 50mila elettori potrebbero chiedere il referendum, che dovrebbe svolgersi entro sei mesi dalla richiesta. Il Pd aveva già annunciato battaglia attraverso la strada della consultazione popolare, ma la mossa di Bucci adesso potrebbe scombinare i piani dell’opposizione.

Le due leggi dovranno ricominciare da capo l’iter consiliare, ma procederanno in parallelo. Nel primo provvedimento, ha spiegato oggi Bucci, verrà inserito “un emendamento” per adeguare non solo gli assessori ma anche i consiglieri al “numero massimo consentito dalla legge statale ai fini del coordinamento della finanza pubblica”. In pratica, se il Parlamento ampliasse i seggi in Consiglio regionale, l’allargamento potrebbe scattare in automatico alle prossime elezioni senza necessità di cambiare ogni volta lo Statuto.

Ma perché spezzare in due la riforma? “Perché sono due cose diverse e non siamo in grado di poter dire adesso che faremo tutte e due. Se gli assessori arriveranno più in fretta non nomineremo i sottosegretari. Ma è opportuno farlo perché la nostra Regione è penalizzata”. Dunque non c’entra nulla il referendum? “Qualcuno dice che io ho paura del confronto con la gente, se in otto anni ho dato questa impressione ho sbagliato tutto, non mi sembra di essere un fifone”, la risposta del governatore.

Bucci insiste sul concetto di “neutralità finanziaria” per spiegare che entrambe le riforme non comporteranno costi aggiuntivi per la Regione. Sia i nuovi assessori sia gli eventuali sottosegretari dovranno essere pagati “con riferimento a quanto stabilito per i consiglieri regionali“, cioè con indennità tra i 133.200 e i 165.168 euro all’anno. Ma le risorse necessarie, aveva precisato il presidente, saranno reperite all’interno del bilancio del Consiglio regionale, senza intaccare altre voci di spesa.