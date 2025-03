Biciclette e pullman turistici, mattinata di caos in Sopraelevata

Genova. Mattinata difficile in Sopraelevata per la presenza di mezzi non autorizzati: prima una bici, poi un pullman turistico.

Il ciclista, avvistato da diversi automobilisti mentre pedalava in direzione levante, ha portato a termine la “corsa” indisturbato, mentre il pullman turistico è stato subito intercettato dalla polizia locale.

Il messo è salito a Sampierdarena e ha proseguito lungo tutta la strada Aldo Moro scortato da una pattuglia della locale, che ha fatto poi scattare la sanzione.