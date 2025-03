“Sopprimiamo Calenda”, la minaccia firmata dai filo-Putin sui muri della scuola Firpo

Genova. “Sopprimiamo Calenda” e poi una “Z”. La scritta, vergata con spray nero, è apparsa sui muri dell’istituto superiore Firpo, nel quartiere di Marassi, a Genova. Una minaccia che fa riferimento, in base alla “firma”, a realtà filo-Putin – Z è una delle lettere che caratterizzano i mezzi armati russi – e che arriva all’indomani delle manifestazioni europeiste andate in scena in Italia e a Genova. Manifestazioni di cui Azione, il partito fondato da Carlo Calenda, è stato tra i principali sostenitori.

Carlo Calenda, mostrando sui social la foto della scritta, ha commentato con sarcasmo: “Liceo di Genova. C’è un bel clima. Ma ripeto. Corso Vittorio Emanuele II, 21. Provateci codardelli”.

“Esprimiamo grande solidarietà al nostro segretario Carlo Calenda e ferma condanna per la vergognosa scritta apparsa sui muri esterni di un istituto superiore genovese, minatoria verso il leader di Azione”, scrivono in una nota Cristina Lodi, segretaria regionale di Azione e Chiara Lastrico, segretaria pronvinciale.

“Il linguaggio usato, in particolare il verbo “sopprimere” denotano una forma di aggressività che mai immaginavamo potesse appartenere al pensiero di uno studente, in fase di crescita o formazione. Tuttavia, non immaginando né supponendo chi possa aver scritto una frase così carica d’odio, non possiamo che condannate fermamente il gesto e augurarci che la scritta venga cancellata in fretta“, si legge nella nota.

“Soprattutto, ci auguriamo di non dover mai più commentare frasi di chiara istigazione all’odio e alla violenza, visto che uno dei principi fondanti di Azione è il rispetto dell’avversario politica e della persona. Esprimiamo solidarietà al leader Carlo Calenda, oggetto di questa frase deprecabile e vergognosa”, concludono Lodi e Lastrico.

“Esprimo ferma condanna per le scritte minatorie apparse nelle scorse ore sui muri della nostra città. Minacce e violenza, in qualsiasi forma, sono inaccettabili e incompatibili con i valori di una democrazia sana e con il senso di civiltà che caratterizza Genova”. Lo dice il vicesindaco facente funzioni Pietro Piciocchi. “Il dibattito politico può essere anche acceso ma non può mai scivolare nell’odio e nella prevaricazione”.