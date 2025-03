Soldi alle parrocchie per l’educazione affettiva, l’assessora Ferro: “Finanziato anche il terzo settore”

Genova. Non solo soldi alla Diocesi, ma anche ad enti del terzo settore per progetti rivolti ai giovani. È la risposta fornita oggi in consiglio regionale dall’assessora alle Politiche giovanili Simona Ferro sul caso dei contributi che la Regione Liguria prevede di concedere esclusivamente alle parrocchie per progetti di “educazione all’affettività e alla relazione”. Sul tema sono state presentate tre interpellanze da Simone D’Angelo (Pd), Selena Candia (Avs) e Stefano Giordano (M5s).

L’intervento finito nel mirino delle opposizioni, ma anche di studenti e movimenti femministi in prossimità dell’8 marzo, fa parte del Progetto Giovani 2023 approvato lo scorso aprile con una delibera di giunta. Il finanziamento ammonta a oltre 220mila euro. Nella programmazione degli interventi, però, la Regione ha scelto di ammettere solo progetti proposti dalla Diocesi nell’ambito del protocollo d’intesa sottoscritto con la Regione ecclesiastica ligure. Il bando, gestito da Aliseo, l’ente regionale per le politiche giovanili, è scaduto il 31 gennaio e prescriveva l’obbligo di coinvolgere almeno 4 diocesi e 15 parrocchie della Liguria. Nella commissione istituita per decidere come assegnare i fondi anche rappresentanti della Cei della Liguria.

“È più facile fare polemiche che informarsi. Il lavoro è svolto da uffici competenti che sanno quello che stanno facendo”, ha risposto Ferro. Il finanziamento alle parrocchie “va visto in relazione alle altre iniziative che il piano promuove, tra le quali è previsto un intervento in co-progettazione a favore di Enti del Terzo Settore dal valore finanziario di euro 337mila euro. Il piano prevede quindi non solo un intervento rivolto alle Diocesi (spesso peraltro per alcune realtà geografiche del territorio unico punto di aggregazione e socializzazione per i giovani), ma anche ad altre realtà del territorio, al fine di raccogliere esperienze diverse per mettere a frutto in prospettiva una progettualità condivisa ed efficace che raggiunga i giovani in contesti diversi”.

“L’intervento rivolto alle diocesi – ha ricordato ancora l’assessora – trova la sua base normativa nella legge regionale 9 aprile 2009 Promozione delle politiche per i minori e i giovani, legge proposta dalla giunta regionale presieduta da Claudio Burlando“, la quale “prevede che la Regione, nell’ambito delle finalità indicate dalla legge nazionale in materia, riconosca il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto nella comunità locale attraverso le attività di oratorio e similari“. La stessa legge “prevede inoltre che per le attività degli oratori la Regione stipuli su richiesta degli interessati e nello specifico della Regione ecclesiastica ligure, appositi protocolli d’intesa. Già negli anni successivi all’entrata in vigore della legge erano stati promossi e finanziati dalla Regione interventi a favore degli oratori”. Alla luce di tutto ciò, ha concluso Ferro, “non si ritiene sussistano i presupposti per procedere alla sospensione delle procedure conseguenti all’avviso pubblico”.

“Sul tema generale dell’educazione all’affettività – contesta il Pd – la Chiesa cattolica è portatrice di una visione caratterizzata e pertanto, così facendo, sembra che Regione Liguria consideri quel punto di vista e approccio come l’unico valevole e ciò sembrerebbe in contrasto col principio della laicità dello Stato ed escludente rispetto ad altre realtà educative giovani non ecclesiali”. “La definizione di un programma integrato di educazione all’affettività e alla relazione esteso in tutti i luoghi di socialità renderebbe più capillare ed efficace l’azione tesa a promuovere una maggiore consapevolezza da parte dei/delle giovani”, osserva Avs, mentre il M5s ricorda che “la Costituzione Italiana, all’articolo 7, stabilisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani” e sottolinea che “il bando favorisce le istituzioni ecclesiastiche escludendo tutte quelle realtà che si occupano di queste tematiche sul territorio”.