Socotec, Filcams Cgil: “L’azienda riassuma il delegato sindacale”

Genova. “L’azienda deve ritirare il licenziamento del delegato sindacale Filcams Cgil: senza la reintegra sul posto di lavoro non ci fermeremo e andremo avanti con le iniziative di mobilitazione”.

Così Marco Carmassi Segretario Generale Filcams Cgil Liguria a margine del presidio organizzato oggi dal sindacato sotto la sede amminstrativa della Socotec in via De Marini a Genova Sampierdarena.

La vertenza nasce qualche settimana fa quando due dipendenti della Socotec di Genova sono stati licenziati per i contenuti di una chat privata.

La Filcams ha da subito contestato i licenziamenti in quanto spropositati rispetto all’eventuale mancanza dei dipendenti di cui uno, delegato sindacale.

Dopo gli scioperi e le mobilitazioni l’Azienda ha ritirato un provvedimento lasciando quello ai danni del delegato.

“E’ un licenziamento discriminatorio che può essere inquadrato nel comportamento antisindacale – conclude Carmassi – faremo tutto quanto possibile per evitare questo epilogo anche perchè, oltre al pesante attacco ai diritti dei lavoratori, il dipendente in questione ha una altissima professionalità e, non ultimo, un bimbo piccolo e uno in arrivo”.