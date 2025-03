Skymetro, il piano dei cantieri: in Valbisagno sei anni di lavori su strade e alveo del torrente

Genova. Sei anni di lavori dall’inizio delle opere propedeutiche alla chiusura dell’ultimo cantiere, due campi base a Struppa e Staglieno, tre fronti d’avanzamento che marceranno insieme per comprimere i tempi, corsie chiuse durante la realizzazione delle pile e la posa dell’impalcato, mezzi in alveo con l’incognita del meteo. Sono le principali caratteristiche del piano di cantierizzazione dello Skymetro in Valbisagno, parte integrante del progetto aggiornato (nome in codice P4) che il Comune ha svelato per la riapertura della conferenza dei servizi dalla quale si attende, insieme alla pronuncia del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il via libera decisivo per realizzare l’infrastruttura.

Ieri il vicesindaco reggente e candidato Pietro Piciocchi ha ribadito che l’opera “può essere tranquillamente realizzata in tre anni“. Per ora fa fede il cronoprogramma studiato dai tecnici di Systra e Italferr, peraltro scandito secondo le indicazioni della committenza, cioè i dirigenti del Comune coordinati dal project manager Emanuele Scarlatti. La tabella riporta luglio 2026 come data di inizio dei lavori propedeutici, ovvero spostamento dei sottoservizi e risoluzione delle interferenze, mentre la costruzione vera e propria è prevista a partire da gennaio 2027 nella zona di Sant’Agata dove sorgerà la stazione di testa. Il primo lotto (Brignole-Ponte Carrega) dovrebbe concludersi a giugno 2030 con avvio dell’esercizio nel mese di ottobre, mentre il secondo (Ponte Carrega-Molassana) sarebbe pronto a giugno 2032 con relativa apertura ai treni dopo tre mesi.

guarda tutte le foto 22



Skymetro, ecco le immagini del nuovo progetto con demolizione dell’istituto Firpo

Ciò che Tursi può velocizzare, al momento, è l’iter autorizzativo. Semaforo verde in conferenza dei servizi a metà maggio, pubblicazione lampo del bando di gara entro fine mandato (si vota il 25-26 maggio al primo turno), aggiudicazione in anticipo rispetto alla nuova scadenza ministeriale di dicembre 2025. Sempre che in via Garibaldi non si insedi una giunta intenzionata a bloccare tutto. In ogni caso i lavori non potrebbero partire immediatamente: chi vincerà l’appalto integrato per il primo lotto (con opzione per il secondo) dovrà iniziare la progettazione esecutiva. Nel frattempo si dovranno comunque attendere i tempi di Terna per lo spostamento delle tre linee elettriche che interferiscono con lo Skymetro, soprattutto quella aerea da via Moresco a via Mandoli.

Ma numerose sono anche le interferenze coi sottoservizi lungo gli argini del Bisagno, tra cui la rete del gas, l’acquedotto, il collettore fognario, un cavo di media tensione degli amplificatori dei cavi sottomarini intercontinentali in fibra ottica che passa in via Angeli del Fango, proprio dove è prevista la pila del nuovo ponte a nord dello stadio. “La ricollocazione di tali sottoservizi – si legge nella relazione generale – richiederà un’attenta analisi delle fasi di cantiere e dei periodi in cui verranno realizzati gli spostamenti, in quanto occorrerà evitare i lavori sulla rete del gas durante l’annata termica o lavori sulle adduzioni principali dell’acquedotto durante i periodi più caldi in cui si assiste ad un incremento della richiesta di acqua potabile”. Questa fase occuperà complessivamente sette mesi, da luglio 2026 a febbraio 2027.

In Valbisagno sono state individuate due aree per campi base. La prima (nella tavola sopra) sarà a Struppa, in un’area dismessa in sponda sinistra nei pressi della rotatoria della Canova, con una superficie complessiva di 4.600 metri quadrati di cui 2mila destinati a deposito materiali e 500 ad aree logistiche. La seconda (nella tavola sotto), ben più impattante sulla vita del quartiere, occuperà buona parte dei giardini Cavagnaro sulla piastra di Staglieno, escluse le aree giochi per bambini adiacenti a via Piacenza: in questo caso si contano 1.540 metri quadrati per il deposito di materiali e 350 per aree logistiche. In aggiunta sono previste diverse aree logistiche e per lo stoccaggio dei materiali: in zona Sant’Agata, tra via Canevari e via Monnet, nei pressi del ponte Monteverde, vicino al parcheggio della Sciorba e accanto al ponte Fleming.

Lo Skymetro sarà suddiviso in cinque macro-cantieri, ciascuno dei quali sarà interessato da quattro fasi di lavorazioni: lo spostamento di “tutti i sottoservizi, sia in linea che trasversali interferenti con l’opera”, la realizzazione delle pile, la posa dell’impalcato e infine le opere meno invasive come armamento, impianti, finiture e stazioni. Due cantieri “speciali”, con fasi operative più complesse, riguarderanno il ponte di attraversamento del Bisagno a Marassi e la stazione di Brignole Sant’Agata, di fronte a Borgo Incrociati, che si collegherà alla fermata esistente per l’interscambio con l’atra linea di metropolitana. E poi c’è l’incognita dell’istituto Firpo, la cui demolizione al momento è prevista a fine 2028 una volta realizzata la nuova scuola a San Fruttuoso, operazione del tutto indipendente dal punto di vista finanziario e progettuale.

Durante le fasi di realizzazione delle pile (che, ricordiamo, saranno più di 200 da Sant’Agata a Molassana) il cantiere “occupa una porzione della carreggiata e uno spazio in alveo di circa 10 metri per la realizzazione delle fondazioni“, spiega la relazione tecnica. Secondo le prescrizioni emerse in conferenza dei servizi, le uniche lavorazioni in alveo dovranno essere quelle relative a pile e ricostruzione del muro d’argine. Nel torrente non ci saranno mezzi per la movimentazione, autogrù, betoniere e autopompe, né stoccaggio di materiali.

Inevitabilmente l’impatto sulla viabilità in sponda sinistra si farà sentire. Come si evince anche dalle tavole specifiche, per la costruzione delle pile sarà necessario chiudere al traffico una corsia (ne rimarrebbero tre, gestibili secondo i flussi), mentre la posa delle travi che andranno a comporre l’impalcato avverrà sempre in orario notturno, con chiusura di un’ulteriore corsia o dell’intero tratto stradale in caso di sezioni ridotte, come ad esempio in via Moresco. Questo scenario, guardando sempre al cronoprogramma del progetto di fattibilità che potrà essere rivisto in fase esecutiva, riguarderà il tratto tra Sant’Agata e piazzale Parenzo (primo fronte) per tre anni dal 2027 al 2030, da Staglieno alla Sciorba (secondo fronte) nello stesso arco di tempo a partire dall’estate 2027, dalla Sciorba a Molassana (terzo fronte) per altri tre anni dal 2029 al 2032.

Le difficoltà progettuali dello Skymetro hanno avuto l’effetto positivo di eliminare in gran parte le interferenze con un altro cantiere, quello dello scolmatore del Bisagno. Ma non del tutto: proprio nell’area in cui dovrà essere realizzato il parcheggio d’interscambio, nell’ex cava di fronte a ponte Fleming, verrà accumulato il materiale scavato dalla Tbm. Quella zona potrà essere occupata solo alla fine dei lavori (prevista nell’autunno 2026), dopodiché il risultato sarà comunque inferiore a quanto previsto nel progetto preliminare: ci sarà spazio per ricavare circa 60 posti auto e un piccolo capolinea per i bus collinari. Stralciato del tutto il park delle Gavette per “indisponibilità delle aree”.