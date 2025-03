Sinistra Italiana: “La pace al centro dell’Europa”, il 19 marzo incontro al Lagaccio

Genova. Un incontro pubblico presso la chiesa di San Giuseppe del Lagaccio, mercoledì 19 marzo alle 17.30 dal titolo “Costruire la Pace, comunità locali di fronte a sfide globali”. Lo organizza Sinistra Italiana Genova nelle ore in cui si parla di riarmo in Ue e di conflitti, con varie manifestazione di segno opposto tra il capoluogo ligure e Roma.

“La pace come principio fondamentale, come guida per l’Europa e come impegno quotidiano”. E’ la posizione ribadita da Sinistra Italiana Genova, che lancia un appello affinché il tema della pace sia posto al centro delle politiche europee.

Il partito genovese chiede “un’Europa unita non solo politicamente, ma anche socialmente e fiscalmente, fondata sulla democrazia, i diritti, la solidarietà e l’accoglienza. Un’Europa che investa le proprie risorse per garantire lavoro, salute e tutela ambientale, invece di destinare fondi al riarmo, come previsto dalle recenti strategie promosse dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e sostenute da diversi governi europei, tra cui quello italiano guidato da Giorgia Meloni”.

Sinistra Italiana richiama “i principi del Manifesto di Ventotene” e sottolinea la propria adesione storica alle marce per la pace, da Perugia ad Assisi, affiancando giovani, donne, comunità LGBT+ e lavoratori. “Il 21 marzo, il partito sarà presente a Mirafiori insieme ai sindacati per sostenere ancora una volta la necessità di un mondo senza conflitti”, aggiungono.

L’impegno di Sinistra Italiana si traduce anche in iniziative concrete sul territorio. Il 19 marzo, alle 17:30, presso la Chiesa di San Giuseppe al Lagaccio (via del Lagaccio 32), si terrà l’incontro “Costruire la Pace, comunità locali di fronte a sfide globali”. L’evento vuole approfondire il ruolo delle comunità locali nella promozione della pace e dei diritti, attraverso testimonianze dirette di attivisti e rappresentanti di diverse realtà.

Dopo i saluti introduttivi di Simona Cosso, interverranno Francesca Coppola ed Emilio Robotti. Parteciperanno inoltre Maria Di Pietro (Assopace Palestina), Stefano Kovac (Arci Genova e Scuola di Pace), Giacomo d’Alessandro (Piuma odv), Valentina Gallo e Matteo Montaldo (Music for Peace), Marco Oliveri (La Comune), Massimiliano Suberati (Chiamata al Disarmo) e Norma Bertullacelli (Ora di Silenzio per la Pace).