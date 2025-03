Sicurezza, Toscano (Democrazia Sovrana Popolare): “Genova ha bisogno di una nuova visione”

Genova. “La mancanza di una strategia chiara e strutturata nelle politiche sociali sta aggravando il disagio e aumentando l’insicurezza per tutti i cittadini. Le istituzioni locali hanno il dovere di garantire servizi efficienti, progetti misurabili e trasparenza nell’uso delle risorse.

È evidente che oggi mancano visione e competenze adeguate. Non basta dichiarare che ‘le risorse non sono un problema’: serve una gestione efficace, che metta al centro il benessere delle persone più vulnerabili e restituisca sicurezza e dignità ai quartieri in difficoltà”.

Così Francesco Toscano, candidato sindaco per Democrazia Sovrana Popolare.

“La situazione del centro storico – afferma – con il crescente degrado, l’insicurezza per la cittadinanza e l’aumento del disagio giovanile, richiede interventi urgenti e un approccio che superi la logica dell’emergenza. Non possiamo permettere che i minori stranieri non accompagnati finiscano abbandonati a sé stessi, nelle mani della criminalità organizzata e del sistema di giustizia priva di soluzioni adeguate”.

“Il governo nazionale ha dimostrato gravi carenze nella gestione di questo fenomeno – dice Toscano – lasciando i Comuni soli ad affrontare un problema che necessita di risorse, strategie e strutture adeguate. Serve un piano organico di sicurezza per la cittadinanza, prevenzione e integrazione che coinvolga tutte le forze del territorio, dal pubblico al privato sociale. Come Democrazia Sovrana e Popolare, proponiamo che questi minori siano inseriti in strutture di piccole dimensioni, distribuite equamente sul territorio, con un percorso lavorativo e formativo che li renda autonomi e non li lasci in condizioni di precarietà e marginalità. È un tema nazionale, ma Genova può dare l’esempio con soluzioni concrete e pragmatiche”.

“Va riconosciuto che i pattugliamenti e i presidi mirati della polizia locale e delle altre forze dell’ordine hanno migliorato la situazione – aggiunge – tuttavia, il numero degli agenti è insufficiente rispetto alle necessità della città. Per questo, riteniamo fondamentale un aumento degli investimenti in sicurezza urbana, con più risorse per il personale e strumenti adeguati al controllo del territorio”.

“Genova merita un cambiamento vero: come candidato sindaco mi impegno a costruire un’amministrazione che metta al primo posto la sicurezza e il sociale, con politiche fondate su dati concreti, professionalità e reale capacità di intervento”, conclude.