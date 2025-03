Sicurezza, 54 nuove telecamere installate in via Sampierdarena. Gambino: “Genova sempre più smart e sicura”

Genova. Sono 54 le nuove telecamere, che si aggiungono alle 20 già esistenti, installate in via Sampierdarena. Sono state inoltre attivate 3 nuove telecamere, oltre ad una già esistente, in via San Vincenzo. Entrambe le località sono state da tempo segnalate dai cittadini, che hanno richiesto un incremento di videosorveglianza per implementare la sicurezza.

In totale al 31 dicembre 2024 sono state installate 2439 telecamere, di cui 2174 installate durante i mandati del sindaco Marco Bucci. Dal 2010 al giugno 2017, infatti, erano 265 le telecamere installate in città. Un numero in costante aumento durante gli anni della sindacatura Bucci: 36 nuove telecamere tra luglio e dicembre 2017, 59 nel 2018, 221 nel 2019, 187 nel 2020, 333 nel 2021, 163 nel 2022, 236 nel 2023 e ben 939 nel 2024.

“La nostra amministrazione ha da subito deciso di puntare sull’implementazione delle videocamere di sorveglianza ed è su quella linea che continua la nostra azione amministrativa – commenta l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Sergio Gambino – Le videocamere di sorveglianza rappresentano un investimento essenziale per garantire la sicurezza urbana sia in ottica di prevenzione sia quale prezioso ausilio nel contrasto ai fenomeni criminali, consentendo di intervenire in tempo reale o di fornire dati utili alle indagini su reati commessi. Un sistema molto apprezzato non solo dai cittadini ma anche dalla Procura della Repubblica e dalle forze di polizia, che giudicano l’impianto estremamente utile sia sotto il profilo della prevenzione che per individuare gli autori di comportamenti illeciti. Intendiamo proseguire su questa strada per rendere Genova una città sempre più smart e sicura”.