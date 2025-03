Shopping all’Ikea per mille euro senza pagare: fermati in quattro

Genova. Sono entrati all’Ikea, hanno riempito il carrello di oggetti per un valore di circa mille euro e poi sono usciti dallo store senza pagare. Ad aspettarli fuori però c’era la polizia, che li hanno bloccati.

È successo martedì mattina. In manette sono finiti due cittadini romeni, un uomo di 41 anni e una donna di 43, con l’accusa di furto aggravato in concorso. Per lo stesso reato sono state denunciate anche due genovesi di 42 e 35 anni.

I quattro sono stati notati mentre si aggiravano tra gli scaffali dell’Ikea tutti insieme. Riconosciuti da un addetto alla vigilanza come i presunti autori di un furto perpetrato il giorno prima, sono stati monitorati durante tutta la permanenza nel negozio.

Dalle telecamere è stato possibile osservarli mentre prendevano numerosi oggetti dagli scaffali, tutti sistemati in un carrello affidato al 41enne che, dopo aver superato la barriera delle casse senza pagare, si è diretto verso l’uscita.

Ad aspettarlo fuori c’era però la polizia con il personale addetto alla vigilanza. L’uomo, alla vista delle divise, è tornato indietro abbandonando il carrello ed è uscito dalle porte dell’ingresso principale, raggiungendo il parcheggio di via Tea Benedetti dove è stato fermato da una pattuglia a bordo di una moto.

Nonostante i tentativi anche piuttosto violenti di scappare il 41enne è stato bloccato. Anche le tre donne nel frattempo hanno cercato di scappare, ma anche loro state subito fermate. Al vaglio degli operatori le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, anche per la contestazione del furto commesso il giorno prima.