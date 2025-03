Sestri ponente, 46enne si barrica in casa e minaccia il suicidio: l’uomo si è convinto ed ha aperto la porta

Genova. Un uomo di 46 anni si è barricato questa mattina nella sua abitazione in via Arrivabene a Sestri Ponente. L’uomo, di nazionalità italiana, per ragioni che sta appurando la polizia non vuole uscire e minaccia il suicidio.

Secondo le prime informazioni non sarebbe armato, almeno non di armi legalmente detenute ed è da solo in casa. Sono stati allertati però gli artificieri, visto che l’uomo avrebbe minacciato di farsi saltare in aria con dell’esplosivo.

Sul posto la questura ha inviato le volanti con un negoziatore (si tratta della ex compagna dell’uomo) per convincere l’uomo ad aprire la porta. Presenti anche i vigili del fuoco e il 118 e gli artificieri. Secondo le prime informazioni l’uomo, pregiudicato per diversi reati, avrebbe chiesto un’auto e 5mila euro in contanti.

Dopo una lunga mattinata di trattative tra negoziatore, squadre di primo intervento della polizia e soccorsi sanitari, l’uomo si è convinto ed ha aperto la porta quando è arrivato anche il suo avvocato.