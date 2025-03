Sestri Ponente, polizia locale arresta spacciatore: i residenti lo avevano segnalato

Genova. Nel tardo pomeriggio di martedì 18 marzo, durante un servizio di controllo antidegrado nel quartiere di Sestri Ponente, gli agenti del reparto Sicurezza urbana – nucleo antidegrado della polizia locale hanno fermato un uomo di nazionalità italiana, sotto osservazione già da qualche giorno in quanto segnalato dai residenti quale probabile spacciatore.

A un controllo, l’uomo è risultato in possesso di tre dosi di hashish mentre altre tre dosi di marijuana erano state nascoste nello sportello di una centralina Enel usata come base di appoggio. Qui c’era una sorta di scorta del pusher, per evitare di venire sorpreso con troppa droga addosso.

Stante la flagranza di reato, è stata effettuata una perquisizione domiciliare: qui altri due etti di droghe leggere, alcune piante di marijuana e 1600 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita. Accompagnato presso gli uffici e sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, l’uomo è risultato incensurato.

Il pubblico ministero di turno, informato dell’arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, seppur classificabile in fatto di lieve entità, ha disposto la custodia presso le camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio direttissimo.

“Un ottimo risultato della Polizia Locale, che ringrazio per l’impegno e la consueta professionalità, che in pochi giorni dalle segnalazioni dei residenti ha saputo dare una risposta mirata, concreta ed efficace. Al di là delle decisioni spettanti all’autorità giudiziaria questo arresto è il segno dell’importanza della collaborazione dei cittadini e della capacità di ascolto della Polizia Locale, che non lesina sforzi per rendere Genova una città più sicura”, il commento dell’assessore comunale alla Sicurezza e Polizia locale, Sergio Gambino.