Sestri Ponente, Maresca (Fdi): “La nuova area ex Marconi può essere pronta nel 2026”

Genova. L’assessore al Porto e Patrimonio del Comune di Genova, Francesco Maresca, ha presentato, insieme al vicesindaco reggente Piciocchi, il progetto per l’area ex Marconi a Sestri Ponente.

L’assessore ha dichiarato: “Con questo grande progetto sarà restituita alla città uno spazio verde dove saranno presenti un polo tecnologico, uno studentato e una nuova piazza pubblica con 150 nuovi alberi”.

L’assessore si dice ottimista sulla tempistica di realizzazione del progetto: “I lavori inizieranno prima di questa estate e finiranno nel 2026, la nostra amministrazione lavora per riconsegnare il verde a tutte quelle aree cittadini cementificate”.

Maresca afferma poi come il progetto si unirà al grande progetto dell’Universita agli Erzelli: “Sestri Ponente diverrà un quartiere di giovani accogliente e con servizi digitali per tutti, stiamo lavorando per la Genova del futuro e non abbiamo ancora finito il nostro lavoro”, conclude.