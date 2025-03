Si apposta fuori dal palazzo in cui lavora la ex e l’aggredisce: lei si salva correndo in un negozio

Genova. Ha aggredito l’ex compagna, per l’ennesima volta, appostandosi davanti al portone del palazzo in cui lavora, minacciatola e costringendola a rifugiarsi in un negozio per scampare all sua furia. A bloccare l’uomo, un 36enne cittadino algerino, sono stati gli agenti del commissariato Centro, che lo hanno arrestato e portato in carcere.

È successo domenica pomeriggio a Sestri Ponente. I due si erano lasciati a gennaio, quando la donna, dopo l’ennesima aggressione da parte del 36enne, aveva deciso di chiudere la relazione. Lui però non aveva accettato la decisione, continuando a perseguitarla, a minacciarla e anche ad aggredirla, tanto che in un’occasione la donna era dovuta andare in ospedale dopo essere stata presa a schiaffi in faccia.

Domenica l’uomo ci ha riprovato: si è appostato davanti al portone di uno stabile in cui la ex lavora e l’ha attesa fino al termine dell’orario di servizio, poi l’ha raggiunta e aggredita con insulti e minacce spaventandola nuovamente. Lei ha cominciato a correre, trovando rifugio dentro un negozio. Solo l’intervento immediato dei poliziotti ha evitato che la situazione degenerasse, infatti l’uomo è stato trovato ancora in forte stato d’agitazione ed ha continuato ad insultarla e minacciarla anche in presenza degli operatori.

L’arrestato è stato accompagnato nel carcere di Marassi in attesa di convalida, mentre la donna è stata accompagnata negli uffici della Questura per sporgere denuncia e ricevere supporto.