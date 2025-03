Sestri Levante, al via il rifacimento di alcuni attraversamenti pedonali

Sestri Levante. Lunedì 17 marzo prenderanno il via i lavori per l’installazione di nuovi impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali in punti strategici della città, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, in particolare durante le ore serali e notturne.

Il cronoprogramma prevede l’avvio degli interventi lunedì 17 marzo in via Sara dove il traffico nei pressi del cantiere sarà regolato da movieri. Successivamente le lavorazioni interesseranno via Tino Paggi all’ingresso del Parco Bruno Monti, viale Roma all’incrocio con viale Mazzini, e successivamente all’intersezione di via Nazionale con via Eraldo Fico e in piazza della stazione.

In una fase successiva, i lavori interesseranno diversi punti di via Nazionale, tra cui il tratto nei pressi del supermercato al civico 221, l’incrocio con via Giorgio Bo, quello con via Cambiaso, l’intersezione con via Alessandro Manzoni e l’area di fronte alla Farmacia di Pila.

Gli interventi rientrano nell’ambito della Convenzione Consip “Servizio Luce 3”, con la quale il Comune ha come obiettivo aumentare la sicurezza della circolazione e ridurre il rischio di incidenti. L’intervento, affidato a Edison Next Spa, prevede un investimento complessivo di 80 mila euro, interamente finanziato attraverso i proventi delle contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada.

“La sicurezza stradale è una priorità per la nostra amministrazione e con questo intervento vogliamo rendere gli attraversamenti pedonali più sicuri e visibili – sottolinea il sindaco Francesco Solinas -. L’installazione di nuovi impianti di illuminazione in punti strategici della città rappresenta un passo concreto per migliorare la viabilità e ridurre il rischio di incidenti, tutelando sia i pedoni che gli automobilisti. Questo progetto, finanziato interamente con i proventi delle sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, dimostra il nostro impegno nel reinvestire le risorse in iniziative che migliorano la qualità della vita e la sicurezza urbana”.