Sentono odore d’erba durante un pattugliamento e scoprono serra casalinga con 17 piante di marijuana

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 40enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ieri pomeriggio durante il regolare controllo del territorio, una pattuglia ha sentito un forte odore riconducibile alla marijuana, provenire da un palazzo di via Celesia, ed ha deciso quindi di effettuare un controllo anagrafico dei condomini.

Infatti tra loro abitava proprio il 40enne, con vari precedenti di Polizia sia in materia di stupefacenti che per reati contro il patrimonio, motivo per cui gli operatori, insospettiti, hanno fatto accesso allo stabile per capire se il forte odore provenisse dalla sua abitazione. L’uomo, alla vista inaspettata degli agenti, si è subito agitato: gli operatori hanno infatti trovato nella camera matrimoniale sette barattoli contenti marijuana per un totale di 225 grammi, due serre regolarmente funzionati con 17 piante di marijuana tra i 50 e 95 centimetri, un’agenda con riportate tutte le fasi di processo produttivo e 250 euro in banconote di diverso taglio.

Il materiale è stato posto sotto sequestro e per l’uomo è scattato immediatamente l’arresto presso carcere di Marassi, dove è in attesa di convalida.