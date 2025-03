Dopo il controsoffitto del Gastaldi, i tubi rotti al Klee: studenti di nuovo in piazza il 4 aprile

Genova. Dopo il crollo del controsoffitto all’istituto Gastaldi e la rottura di un tubo nella sede di salita delle Battistini del liceo artistico Klee, con conseguente allagamento delle classi, gli studenti genovesi salgono sulle barricate.

Al grido di “Allarme rosso”, il collettivo Osa Genova ha proclamato uno sciopero per il 4 aprile, in segno di protesta contro le condizioni in cui versano gli istituti scolastici: “Oggi al Klee si sono rotti dei tubi allagando le classi. Questo ennesimo esempio di edilizie fatiscenti è la riprova di come i fondi pubblici per la scuola vengano reindirizzati in altro, come la spesa bellica”, scrive il collettivo. A smentirlo è però la dirigente del Klee, Alessia Paschi, che a Genova24 ha specificato che “non c’è stato nessun allagamento, ma una semplice perdita, un gocciolamento. Siamo già al lavoro per ripristinare il guasto”.

“Siamo stufi delle condizioni in cui sono le nostre scuole e dell’assenza totale di risposta concrete da parte delle istituzioni, Valditara in primis. Per questo abbiamo lasciato l’allarme rosso e dato un mese di tempo alle istituzioni. Mancano 18 giorni ma ancora nessuna risposta”, concludono da Osa.

Gli studenti si erano riuniti sabato 15 marzo al Cap di via Albertazzi, un’assemblea che aveva dato il via ufficiale alla protesta dopo la manifestazione del 7 marzo, quando centinaia di studenti erano scesi in piazza in seguito dell’episodio di violenza sessuale avvenuto nei bagni di una scuola: “Nelle scuole non ci sentiamo sicuri: le molestie e gli edifici fatiscenti sono condizioni inaccettabili”.