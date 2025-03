Paura alla scuola media Cantore: spray urticante in classe, due ragazzine in ospedale

Genova. Paura questa mattina alla scuola media Cantore di corso De Stefanis, nel quartiere di Staglieno. Due ragazzine di 12 anni sono state accompagnate in ospedale dopo che un loro compagno aveva spruzzato spray al peperoncino in classe durante la ricreazione.

L’allarme è scattato poco dopo le 10.00. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 insieme all’ambulanza della Gau di Struppa.

Per fortuna l’azione non ha provocato gravi conseguenze: una delle ragazze è stata tranquillizzata dai soccorritori perché in preda a una crisi di panico, mentre l’altra, che avvertiva difficoltà respiratorie, è stata trattata con farmaci a base di cortisone. Entrambe sono state comunque portate all’ospedale Gaslini in codice giallo, per precauzione e per consentire ulteriori accertamenti sulle condizioni di salute.

Dai primi accertamenti dovrebbe trattarsi di una semplice bravata, un gesto fatto per gioco senza conoscere forse le possibili conseguenze. Al momento, quindi, sarebbe escluso che lo spray urticante sia stato usato per difendersi da un’aggressione.