Futuro della scuola Firpo: incontro tra Comune, consiglio d’istituto, studenti e genitori

Genova. Secondo incontro, ieri sera, in Sala giunta nuova a Palazzo Tursi, tra Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova e rappresentati del consiglio d’istituto del Firpo Buonarroti, interessato dal progetto di rigenerazione urbana di Marassi, collegato al progetto dello Skymetro in Val Bisagno.

Alla riunione erano presenti, oltre ai tecnici, il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi, la consigliera metropolitana delegata all’Edilizia e all’Istruzione Laura Repetto, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria Alessandro Clavarino e la dirigente scolastica dell’Istituto Firpo Annamaria Coniglio, i rappresentanti degli insegnanti, dei genitori e degli studenti del consiglio d’istituto.

“È stato un incontro costruttivo e molto franco che ha fatto emergere una forte coesione della comunità scolastica, un elemento decisamente positivo – ha commentato il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi – oltre a ribadire, come già detto nel primo incontro di due settimane fa, che la l’attuale sede dell’istituto scolastico resterà attiva fino alla realizzazione della nuova scuola in zona Terralba, tra corso Sardegna e via Giacometti, ci siamo presi l’impegno di arrivare, in tempi brevi, alla sottoscrizione di un Accordo tra istituzioni e consiglio d’istituto per l’avvio di un percorso condiviso nella progettazione della nuova scuola. Nessuna demolizione dell’attuale sede dell’Istituto Firpo Buonarroti avverrà prima che la nuova struttura sia completata e operativa, garantendo così la continuità didattica per studenti e docenti. Nel caso la nuova struttura non dovesse essere realizzata, ci impegneremo a mantenere l’attuale scuola”.

“Mi piace sottolineare l’occasione di confronto tra le istituzioni e la scuola, punto di riferimento nevralgici del territorio – ha sottolineato la consigliera delegata metropolitana Repetto – Gli Enti intendono consolidare questo rapporto con l’obiettivo di realizzare un nuovo edificio scolastico pienamente rispondente ai bisogni e alle aspirazioni delle nuove generazioni. La nuova scuola dovrà avere infrastrutture sportive fruibili dalle scuole limitrofe e dalle associazioni, diventando un elemento di riqualificazione per tutto il quartiere”.

Durante l’incontro, sono stati illustrati anche i possibili scenari di finanziamento della nuova scuola con fondi ministeriali o in partnership pubblico-privato con eventuale ricorso a un impegno di risorse degli enti locali coinvolti.

Le istituzioni coinvolte hanno espresso la volontà di lavorare in sinergia per garantire che la scuola possa diventare un modello di innovazione e sostenibilità, in un contesto urbano sempre più connesso e vivibile.