Scuola di Borzoli, Toscano (Dsp): “Dimostrazione che il Comune è indifferente alle esigenze dei cittadini”

Genova. “Il presidio dei genitori della scuola di Borzoli davanti a Palazzo Tursi ha messo in luce, ancora una volta, l’indifferenza dell’amministrazione comunale verso le esigenze della cittadinanza, un atteggiamento che si ripete in numerose altre situazioni a Genova”, lo dice Francesco TOscano, candidato sindaco di Democrazia Sovrana e Popolare.

“Già da novembre, i genitori avevano inviato numerose PEC alle istituzioni per avere risposte chiare sul futuro della scuola, dopo il trasferimento forzato in Corso Perrone. Nessuna risposta. Silenzio assoluto. Ma appena l’aria di elezioni ha iniziato a farsi sentire, l’amministrazione ha improvvisamente deciso di incontrarli. Non certo con un confronto pubblico e trasparente, ma con un tentativo maldestro di sviare il problema”, aggiunge.

“Un incontro a scuola alle 11.30 probabilmente nella speranza che i genitori, dopo aver partecipato, non si presentassero più a Tursi nel pomeriggio per manifestare – dice – e nn’accoglienza da parte dei capigruppo solo alle 19:10, quando le famiglie, stanche e provate, erano ormai sfinite. Come se la stanchezza fosse solo un problema di chi governa e non di chi ogni giorno lotta per i propri diritti”.

Francesco Toscano, candidato sindaco di Genova per Democrazia Sovrana Popolare, attacca duramente l’amministrazione per questa gestione cinica e strumentale: “Da mesi i cittadini chiedono chiarezza e vengono ignorati. Poi, guarda caso, a ridosso delle elezioni, l’amministrazione si sveglia. Ma non per risolvere il problema, bensì per mettere in piedi incontri di facciata, nella speranza di spegnere il dissenso. Non funziona così. Se l’amministrazione ha a cuore il futuro dei bambini e delle famiglie, lo dimostri con i fatti, non con teatrini dell’ultimo minuto».Questa vicenda è l’ennesima prova di un sistema amministrativo che non ascolta, non dialoga e non risponde ai bisogni dei cittadini, se non quando teme di perdere voti. Democrazia Sovrana e Popolare propone un modello completamente opposto: trasparenza, partecipazione attiva e rispetto per chi vive la città”.