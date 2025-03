Scuola 0-6, assessora Corso: “Giudizio positivo dalle famiglie, investimenti importanti”

Genova. “Semaforo verde per il servizio educativo comunale 0-6”. Così in un comunicato del Comune di Genova si parla del risultato della customer satisfaction inviata dalla Direzione di Area Scuola del Comune di Genova rivolta ai genitori dei bambini che frequentano i nidi d’infanzia, le sezioni primavera e le scuole dell’infanzia comunali, con l’obiettivo di raccogliere il gradimento e di individuare aree di ulteriore potenziamento.

“Il 96% sul totale ha espresso soddisfazione nei confronti del servizio”, sottolineano dall’amministrazione. Tra le richieste pervenute dai genitori si segnalano: una maggiore frequenza dei colloqui, comunicazioni riguardo al calendario dei colloqui o delle riunioni entro dicembre e restituzione alle famiglie del percorso educativo dei bambini.

“Un risultato riconosciuto per il Comune che continua a investire sul settore educativo stanziando nel 2024 quasi 30 milioni di euro per i servizi 3-6 anni, oltre 24 milioni per la fascia 0-3, 810mila euro per le borse di studio e oltre 216mila euro a titolo di comodato d’uso gratuito per la fornitura di libri di testo alle scuole. Investimenti importanti proprio per il ruolo propulsivo che questo settore ha sulla comunità e sul futuro – spiega l’assessora alle Politiche dell’Istruzione Francesca Corso -, così come aumentano, per garantire uguaglianza e attenzione, i servizi in assegnazione ai ragazzi con disabilità, con 423 richieste in più per l’anno in corso. Sono state anche apportate migliorie al comparto come la previsione della figura dell’educatore/equipe di plesso per il servizio socioeducativo, prioritariamente nell’ambito delle scuole statali del primo ciclo di istruzione”.

Per quanto riguarda il personale il totale in organico- tra insegnanti della scuola dell’infanzia, educatori nidi di infanzia, collaboratori servizi socioeducativi – consta di 1105 unità. “L’amministrazione – continua l’assessora Corso – per raggiungere questi obiettivi si è impegnata ad assumere a tempo indeterminato 43 assistenti asili nido, 24 insegnanti scuola infanzia e 32 collaboratori servizi socioeducativi. Attualmente è in svolgimento un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale insegnante presso le scuole dell’infanzia. Inoltre, da giugno 2024, sono stati istituiti tavoli tecnici con le Organizzazioni Sindacali per monitorare l’andamento del personale all’interno dei Servizi scolastici ed educativi e per definire un modello organizzativo sempre più efficace. In quest’ottica, per garantire la copertura delle assenze brevi e imprevedibili, è stato pubblicato un avviso, che scadrà il prossimo 30 giugno, per la ricerca di personale a tempo determinato per migliorare il sistema delle sostituzioni”.

L’amministrazione inoltre sta lavorando sulle liste di attesa del prossimo anno raccogliendo i dati dai privati per avere un quadro realistico ed aggiornato, a tal fine è stata creata per i nidi d’infanzia una piattaforma informatica denominata Osservatorio Scuole. Le proiezioni di questa piattaforma indicano che alla fine dell’anno scolastico 2024/2025 il dato delle liste di attesa si assesterà presumibilmente intorno alle 600 unità.

“Stiamo intervenendo su più fronti – conclude l’assessora Corso – attraverso i finanziamenti del PNRR, entro il 2026 il Comune di Genova potrà recuperare le sedi attualmente interessate da lavori, il cui potenziale è stimabile in circa 300 posti per la fascia d’età 0-3. Di questi 244 relativi a nuove strutture su diversi quartieri della città (Nido Villa Gruber, Nido Caserma Gavoglio, Nido Foce e Nido Bracelli) e 61 grazie ai lavori sulle sedi di Centofiori, Castello Raggio, Villa Stalder, Fata Morgana, Nido Rondine. Tutti aumenti che saranno accompagnati dal conseguente incremento del personale di riferimento”.