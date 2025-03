In sella a uno scooter rubato senza patente, denunciato 45enne

Genova. Un uomo di 45 anni è stato denunciato dagli agenti del Commissariato Sestri Ponente dopo essere stato fermato a bordo di uno scooter rubato, senza patente e con la targa manomessa.

È successo giovedì alle 14.30 in via Martiri del Turchino, a Pra’. I poliziotti hanno notato lo scooterista che, alla loro vista, ha accelerato di scatto. Sono quindi saliti in auto e lo hanno inseguito per un breve tratto, fermandolo. Il 45enne ha ammesso di essere senza patente e che lo scooter non era suo, ma nel portafogli aveva due patenti di guida e una carta d’identità, poi risultate intestate a un uomo che ne aveva denunciato lo smarrimento nell’ottobre scorso.

Durante il controllo è stata rinvenuta la carta di circolazione del mezzo intestata ad una genovese che ne aveva denunciato il furto lo scorso dicembre. Anche la targa presentava delle anomalie e, da una verifica più approfondita, è emerso che era stata assemblata utilizzandone altre due.

L’uomo è stato denunciato per i reati di ricettazione, riciclaggio, occultamento di atti veri e falsità materiale in atto pubblico, sanzionandolo poi in via amministrativa per giuda senza patente.