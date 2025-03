Genova. La talpa dello scolmatore è quasi pronta a partire: iniziato l’assemblaggio, entro giugno inizierà l’opera di scavo che la porterà a sbucare in corso Italia, attraversando il sottosuolo di tutta la città per quasi sette chilometri entro giugno 2026. La galleria scolmatrice partirà dal Bisagno altezza Sciorba e con i suoi 9,5 metri di diametro passerà sotto i quartieri molto popolosi tra cui Sant’Eusebio, Quezzi, Marassi, San Martino e infine Albaro. Per questo motivo sono in atto tutte le operazioni di tutela di quello che si trova in superficie.

In queste settimane, infatti, sono partiti i sopralluoghi per i testimoniali di stato degli edifici, pubblici e privati (la galleria passerà anche sotto il monoblocco del San Martino) vale a dire la certificazione dello stato degli stabili prima del passaggio della talpa. Una certificazione che varrà dal punto di vista legale per verificare eventuali danni agli edifici.

Durante lo scavo, inoltre, la talpa sarà accompagnata da speciali sensori in superficie che seguiranno il percorso cinquanta metri a monte e cinquanta metri a valle per monitorare vibrazioni e possibili criticità. La talpa, inoltre, come è noto è una tbm scudata, vale a dire che è predisposta per posizionare, al suo passaggio, anche i conci che di fatto sigillano e stabilizzano il tunnel.

Occhi puntati quindi soprattutto sui passaggi sotto San Martino, dove la talpa passerà appunto sotto il policlinico e sotto le gallerie ferroviarie, e ad Albaro, dove di fatto la distanza tra superficie e scavo diminuirà progressivamente per portare la galleria scolmatriche al livello del mare in zona corso Italia. Per questo motivo già si parla di aprire un tavolo Pris, per predisporre degli indennizzi alle parti della città maggiormente colpite dai disagi dovuti al cantiere. A confermarlo lo stesso presidente della Regione Liguria Marco Bucci e commissario per le opere contro il dissesto idrogeologico: “In funzione di quelli che saranno i disagi percepiti, anche se non sono reali, noi offriremo un tavolo Pris – ha spiegato a margine della presentazione di questa mattina – Venerdì sera abbiamo fatto la stessa cosa con Sestri Ponente: un tavolo di analisi dei disagi. Dopodiché poi vedremo se si apre un tavolo Pris o un tavolo di negoziazione diretta”.

Lo scavo

guarda tutte le foto 8



Il tracciato dello scolmatore del Bisagno

Il montaggio del macchinario, dal peso complessivo di oltre 1.280 tonnellate, inizia questa settimana dopo i trasporti eccezionali lungo le strade della Valbisagno nelle scorse notti. La tabella di marcia è serrata: a inizio giugno si prevede l’avvio dello scavo, nel giro di un mese e mezzo sarà tutta nel sottosuolo e il tunnel sarà completato in meno di un anno, entro giugno 2026, con una velocità giornaliera compresa tra i 15 e i 20 metri al giorno di avanzamento. Dopodiché, nel giro di tre mesi l’opera dovrebbe essere già funzionante, permettendo di elevare la portata complessiva del Bisagno a 1.300 metri cubi al secondo, pari alla piena duecentennale.

Nel frattempo saranno completati gli scavi, questa volta condotti con metodi tradizionali, del tratto del tunnel di circa 650 metri che collegherà l’opera di presa alla galleria scolmatrice vera e propria. Opere di presa che saranno diverse rispetto a quelle automatiche dello scolmatore del Fereggiano, che entra in funzione al raggiungimento di una certa portata d’acqua: la briglia che scolmerà l’acqua del Bisagno, infatti, prevede una serie di paratie mobili che potranno – e dovranno – essere attivate in base alla contingenza. Le modalità saranno poi definite da un protocollo di Protezione civile studiato ad hoc e terrà conto dei fattori di contesto, tra cui le condizioni meteo-marine durante gli eventi.