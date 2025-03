Genova. Scolmatore del Bisagno operativo entro autunno 2026. È l’obiettivo fissato dal presidente e commissario straordinario Marco Bucci nel punto stampa convocato oggi in cantiere con l’assessore Giacomo Giampedrone e il vicesindaco reggente Pietro Piciocchi per fare il punto dopo l’arrivo di tutti i pezzi della Tbm, la cosiddetta super talpa prodotta in Cina che scaverà la galleria principale.

Il montaggio del macchinario, dal peso complessivo di oltre 1.280 tonnellate, inizia questa settimana dopo i trasporti eccezionali lungo le strade della Valbisagno nelle scorse notti. La tabella di marcia è serrata: a inizio giugno si prevede l’avvio dello scavo, nel giro di un mese e mezzo sarà tutta nel sottosuolo e il tunnel sarà completato in meno di un anno, entro giugno 2026, con una velocità giornaliera compresa tra i 15 e i 20 metri al giorno di avanzamento. Dopodiché, nel giro di tre mesi l’opera dovrebbe essere già funzionante, permettendo di elevare la portata complessiva del Bisagno a 1.300 metri cubi al secondo, pari alla piena duecentennale.

Nel frattempo saranno completati gli scavi, questa volta condotti con metodi tradizionali, del tratto del tunnel di circa 650 metri che collegherà l’opera di presa alla galleria scolmatrice vera e propria. Opere di presa che saranno diverse rispetto a quelle automatiche dello scolmatore del Fereggiano, che entra in funzione al raggiungimento di una certa portata d’acqua: la briglia che scolmerà l’acqua del Bisagno, infatti, prevede una serie di paratie mobili che potranno – e dovranno – essere attivate in base alla contingenza. Le modalità saranno poi definite da un protocollo di Protezione civile studiato ad hoc e terrà conto dei fattori di contesto, tra cui le condizioni meteo-marine durante gli eventi.

La super talpa

Nel dettaglio la nuova Tbm (tunnel boring machine, detta anche talpa meccanica) è scudata, vale a dire contenuta completamente in un grande cilindro, lo scudo, che comprende anche i meccanismi di posa automatica dei grandi conci di calcestruzzo durante la fase di avanzamento. Una funzione che permette così un lavoro più celere e maggiore sicurezza per i lavoratori stessi.

L’utilizzo del talpa è stato introdotto nel progetto in variante e lo scavo con questo macchinario avrà una sezione più grande del 2%, con un diametro di 9,7 metri contro i 9,5 previsti dal progetto iniziale. Per questo motivo per la messa in opera sono stati necessari alcuni accorgimenti: il primo è la realizzazione di una ‘caverna di lancio’ (vale a dire il luogo dove viene assemblata e messa in funzione la fresa), più ampia.

guarda tutte le foto 11



Iniziato il montaggio talpa dello scolmatore

In secondo luogo la ‘traiettoria’ della galleria di scavo ha subito una leggera variazione tale da consentire un raggio di curvatura meno accentuato prima della parte finale del tunnel, per poter ‘far curvare’ il macchinario più corposo.

I commenti

“Le opere contro il dissesto idrogeologico sono fondamentali per la sicurezza dei cittadini – ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e commissario per le opere contro il dissesto idrogeologico – Questa talpa, che oggi finalmente abbiamo a disposizione, è il risultato di un lavoro complesso, con ritardi e difficoltà, ma grazie all’impegno di tutti siamo arrivati a questo traguardo. Ora dobbiamo procedere con determinazione: venti metri al giorno non sono pochi, ma possiamo farcela. Lo scolmatore del Bisagno sarà un’infrastruttura che nessuno noterà direttamente, ma che garantirà sicurezza a migliaia di persone, eliminando il rischio di esondazioni e permettendo ai cittadini di dormire tranquilli, anche quando piove forte”.

“Non è stata un’opera facile – ha continuato Bucci – come non lo sono state le altre realizzate in questi anni, ma la capacità di un’amministrazione sta proprio nel superare le difficoltà. C’è chi ha fatto ironia sulla talpa, ma oggi possiamo rispondere con i fatti: l’opera sta andando avanti e arriverà al traguardo. Voglio ringraziare chi ha lavorato a questo progetto, dagli amministratori ai tecnici, che hanno saputo affrontare problemi amministrativi, tecnici e burocratici, superando ogni ostacolo. Ma il grazie più grande va ai cittadini, che hanno sopportato i disagi dei cantieri e continueranno a farlo fino alla conclusione dei lavori. È un sacrificio che porterà a un beneficio enorme, come è già successo con lo scolmatore del Fereggiano, che oggi è una garanzia di sicurezza per tutti”.

“Quello dello Scolmatore del Bisagno è uno dei cantieri più importanti d’Italia e il principale della Liguria – ha aggiunto l’assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone -. Il nostro obiettivo è chiaro: portarlo a termine senza ulteriori rallentamenti. Un ringraziamento va alle parti sociali presenti oggi: se siamo arrivati a questo punto, dopo un percorso complesso, è anche merito loro. Fondamentali inoltre la determinazione e la capacità della struttura commissariale, che ha saputo guardare avanti anche nei momenti più critici. Ricordo che tutto ciò che è stato costruito fino all’arrivo della talpa è il risultato di una scelta tecnica diversa da quella iniziale. La talpa, che non era prevista nel progetto originale ma è stata introdotta con una variante voluta dalla struttura commissariale della Regione, è infatti simbolo della volontà di trovare soluzioni efficaci. Quello di oggi non è un arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Da ora in poi – conclude Giampedrone – sarà essenziale non perdere neanche un minuto e l’attuale allineamento tecnico rappresenta un elemento chiave per il successo del progetto”.

“Faremo il massimo per agevolare il più possibile questi lavori – ha detto il facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi – ringrazio tutti i cittadini e il territorio, parte attiva tramite l’Osservatorio Scolmatore della Valbisagno, uno strumento che ha funzionato in questi anni e che miglioreremo visto che ci aiuta a mitigare criticità o difficoltà e a comunicare l’avanzamento degli interventi in un costante dialogo con la popolazione. Oggi abbiamo sciolto il nodo tecnico sulla tecnologia come strumento necessario per proseguire e quindi chiaramente l’auspicio è che si possa procedere nel più veloce tempo possibile. Questa è un’opera fondamentale attesa da molti anni: è la punta di diamante di una serie di interventi di lotta al dissesto del nostro territorio che l’amministrazione comunale sta portando avanti e che ci vede sempre più determinati. Una sfida enorme e necessaria che comprende molte altre attività in corso o in procinto di partire: penso a rio Chiappeto, rio Noce, rio Fegino solo per citare alcuni progetti. I lavori contro il dissesto idrogeologico ci vedono particolarmente sensibili e attivi, quindi ringrazio tutti coloro che ci stanno lavorando e la Regione Liguria”.

“Lo Scolmatore del Bisagno è un’opera fondamentale per Genova e per la sicurezza di tutti di cittadini ma rappresenta anche un simbolo a livello nazionale – commenta Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria – Adesso si apre una fase con la ‘talpa’ che permetterà di accelerare i lavori e darà nuova occupazione al nostro settore dell’edilizia: parliamo di almeno 100 edili che si andranno ad aggiungere agli oltre 70 addetti che già operano in questo cantiere. La lotta contro il dissesto idrogeologico deve essere una priorità e le professionalità nel comparto edile in Liguria sono tantissime e possono dare un contributo importante alla realizzazione dell’opera’’.