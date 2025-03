Genova. Treni, aerei, autostrade, ma anche scuola e università. Sabato 8 marzo, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, diversi sindacati, tra cui Usb e Cobas, hanno indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà numerosi settori pubblici e privati.

Sciopero treni sabato 8 marzo, orari e modalità

Quello più impattato è sicuramente quello dei trasporti. A incrociare le braccia è infatti il personale di treni, aerei e autostrade. Per quanto riguarda i treni, lo sciopero inizierà alle 21 del 7 marzo e durerà fino alle 21 del giorno successivo, mentre durerà per tutto l’8 marzo per gli aerei.

Lo sciopero coinvolgerà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. Trenitalia ha fatto sapere che saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero per i treni regionali dalle 6 alle 9, e dalle 18 alle 21.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce, e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Sciopero aerei sabato 8 marzo, orari e modalità

Sul fronte del trasporto aereo, il personale dipendente pubblico e privato si ferma a partire dall’00.01 sino alle 23.59 dell’8 marzo. L’Ente Nazionale per l’Aviazione civile ha fatto sapere che ci saranno due fasce di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere effettuati. Per i passeggeri è sempre consigliato contattare la compagnia aerea, arrivare in anticipo in aeroporto e monitorare i siti ufficiali degli scali e dei vettori.

Sciopero 8 marzo, protestano anche università e scuola

Anche il ministero dell’Istruzione, con una nota del Comparto e Area Istruzione e Ricerca Sezione, ha confermato che per sabato 8 marzo lo sciopero coinvolte anche scuola e università. L’hanno proclamato Confederazione Cub, Slai Cobas, Adl Cobas e Clap, Unione sindacale italiana Usi-Cit, Usb Pi e Flc Cgil. Trattandosi di un sabato non riguarderanno nidi, scuole per l’infanzia, elementari e medie, ma solo le superiori che hanno il rientro al sesto giorno e il comparto universitario.

Sciopero Amiu sabato 8 marzo

Alla protesta ha aderito anche Flaica Uniti Cub in tutti i settori pubblici e privati, e lo sciopero riguarda anche Amiu.

Lo sciopero interesserà l’intera giornata e tutti i turni di lavoro della stessa, l’azienda segnala all’utenza che potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi.

Saranno garantite – secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero – le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità.

Il flash mob della Uil

A Genova la Uil ha organizzato per sabato un presidio e un flash mob per dire basta alla violenza sulle operatrici della sanità. Appuntamento venerdì 7 marzo, dalle 10 alle 12, davanti ai pronto soccorso di alcuni ospedali liguri.

L’iniziativa si svolgerà davanti al pronto soccorso del Galliera di Genova, del Santa Corona di Savona, del Sant’Andrea della Spezia e dell’ospedale di Imperia.

Coinvolti anche i Vigili del Fuoco

Come fatto sapere da Usb, anche i Vigili del Fuoco aderiscono allo sciopero, con il personale turnista (4 ore, senza decurtazione) che si ferma dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il personale giornaliero o amministrativo che si ferma tutta la giornata.

Le motivazioni della protesta

Alla base della protesta, come ha spiegato la Flc Cgil, c’è la volontà di rispondere “alla crescente diffusione di una cultura maschilista, misogina e patriarcale, che si manifesta in episodi sempre più frequenti di violenza e discriminazione contro le donne. La Flc Cgil vuole riaffermare il diritto all’autodeterminazione e alla parità di genere, principi fondamentali ancora troppo spesso disattesi”.

“L’Italia, purtroppo, continua a registrare dati preoccupanti sul fronte dell’ineguaglianza economica – prosegue il sindacato – il nostro Paese è tra i primi al mondo per gender pay gap e per l’alta incidenza di lavoro precario e sottopagato. A questo si aggiunge il peso del lavoro di cura, che continua a gravare in modo sproporzionato sulle donne”.

A questo si aggiungono temi come il no al progetto di autonomia differenziata e all’abolizione del reddito di cittadinanza. E ancora, “contro il genocidio del popolo palestinese da parte di Israele e per un cessate il fuoco immediato e permanente, contro le spese militari e l’invio di armi in Ucraina, per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, al reddito, al salario minimo per legge, alla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, alla casa, al lavoro, all’educazione scolastica, alla sanità e ai trasporti pubblici, per aumenti salariali che garantiscano il recupero del potere d’acquisto sulla base dell’inflazione reale a fronte del forte aumento dei costi energetici e del carovita, per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per l’introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado dei corsi di educazione sessuale”.