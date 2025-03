Feltrinelli, il 17 marzo dipendenti in sciopero per il rinnovo del contratto integrativo aziendale

Genova. Incroceranno le braccia lunedì 17 marzo in tutta Italia gli oltre 1.200 dipendenti della catena di Feltrinelli e Finlibri, compresa la sede di Genova in via Ceccardi. La proclamazione della giornata di sciopero nazionale, deciso al termine dell’assemblea unitaria delle lavoratrici e dei lavoratori, segue l’attivazione dello stato di agitazione.

Alla base della protesta, indetta dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UIltucs, l’indisponibilità aziendale a definire il rinnovo del contratto integrativo aziendale.

“Il confronto procede senza alcun avanzamento sostanziale e senza un’effettiva volontà aziendale di trovare soluzioni concrete per il rinnovo del contratto integrativo. A fronte di una disponibilità solo formale al dialogo – stigmatizzano le tre sigle – l’azienda continua a non offrire soluzioni concrete sui temi fondamentali della trattativa. Nonostante le nostre ripetute richieste, non sono stati fatti passi avanti su questioni essenziali per le lavoratrici e i lavoratori”.

In particolare, i sindacati puntano il dito contro l’incremento del valore del buono pasto proposto dalla direzione aziendale, ritenuto del tutto insufficiente rispetto all’aumento del costo della vita e penalizzante per il personale. Ad essere considerata insoddisfacente anche la proposta datoriale sul premio di risultato, “poco chiaro e non adeguatamente calibrato sull’impegno reale dei lavoratori”.

“Nel 2025 Feltrinelli celebra il suo 70° anniversario, ma questa ricorrenza rischia di essere solo un’operazione di facciata se l’azienda continua a ignorare i diritti e le richieste di chi, ogni giorno, ne garantisce il funzionamento con il proprio lavoro. Non si può festeggiare la propria storia dimenticando chi la rende possibile”, accusano i sindacati

“Non possiamo accettare che il confronto si trascini senza reali passi avanti, la mobilitazione prosegue dunque con una giornata di sciopero nazionale – concludono i sindacati – L’auspicio è che Feltrinelli/Finlibri riveda la propria posizione e si renda disponibile a definire un accordo equo e dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori”.