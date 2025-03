Sciopero degli autobus oggi anche a Genova: orari e modalità

Genova. Sciopero del trasporto pubblico locale oggi, venerdì 21 marzo, dopo che son fallite le trattative per il rinnovo del contratto nazionale di categoria. A indire lo sciopero sono state le sezioni dei trasporti locali dei sindacati Adl, Cobas, Sgb e Cub. A Genova, inoltre, anche il sindacato Ugl ha proclamato uno sciopero per chiedere maggiore sicurezza per i lavoratori. A livello nazionale lo sciopero è stato proclamato per 24 ore, a Genova Ugl lo ha proclamato per 4 ore, tra le 11.30 e le 15.

Per quanto riguarda il servizio urbano di Amt, il personale operante su turni si asterrà dal lavoro dalle 11.30 alle 15.30, mentre il personale operante su turno intermedio si asterrà per la seconda parte del turno. Stesse modalità per la ferrovia Genova-Casella.

Per quanto riguarda il servizio provinciale di Amt, il personale operante su turni si asterrà dal lavoro dalle 10.30 alle 14.30, così come il personale addetto alle biglietterie. Tutto il personale operante su turno intermedio si asterrà le ultime due ore del turno.

“La mancata sicurezza cui sono soggetti gli operatori front line di Amt SpA ha purtroppo raggiunto vette di insostenibilità incredibili: non c’è giorno che passi senza che un autista, un verificatore o un ADT non venga aggredito, minacciato, vilipeso durante l’esercizio della mansione, pagando direttamente inefficienze gestionali che non possono essere additate alla responsabilità di chi lavora. Non solo: la situazione dei lavoratori di AMT, in termini di carichi di lavoro, vive un momento di criticità straordinario, che sta stremando le già provate risorse umane dell’azienda. Per il viaggiante, i tempi di percorrenza non adeguati, il peggioramento dei turni, continui scali vetture, mezzi parcheggiati in diversi siti con tutti i disagi del caso”.