Sanità, Sanna: “Bucci censura la verità e rifiuta la discussione”. La replica: “Se vuole gli do lezioni”

Genova. “Bucci e la maggioranza rifiutano la discussione in aula del buco di bilancio in sanità decidendo ancora una volta di non fare chiarezza sui numeri. I cittadini meritano trasparenza, non dichiarazioni contraddittorie e scuse campate in aria”. Così il capogruppo del Pd Armando Sanna torna all’attacco dopo aver denunciato ieri la delibera con cui la giunta regionale sposta 62 milioni in bilancio per coprire il disavanzo della sanità del 2024, una cifra “prudenziale”, come ha poi precisato l’assessore Massimo Nicolò, mentre il governatore aveva accusato l’esponente dem di non saper leggere i documenti sostenendo che quella cifra non riguardasse il disavanzo.

Intanto il Pd, tramite il vicepresidente Enrico Ioculano, ha chiesto una convocazione urgente della commissione Sanità “per avere finalmente le risposte che ad oggi non sono mai arrivate”.

In apertura della seduta Sanna ha chiesto un ufficio di presidenza urgente “sulle contraddizioni tra Bucci e l’assessore alla sanità” e ha mosso nuove accuse: “State censurando la verità, i dati continuano a cambiare con smentite della stessa giunta, è mio compito chiedere la verità sui numeri”. La richiesta è stata però respinta dalla maggioranza e l’argomento sarà affrontato probabilmente la settimana prossima.

Bucci ha rincarato la dose: “Dire che diciamo falsità è una cosa molto grave, anzi gravissima. Se il consigliere Sanna chiede spiegazioni sui numeri sono disposto a darle anche adesso in dieci minuti perché i numeri vanno capiti. Se ha bisogno di una lezione su come si capiscono i numeri, gliela posso dare anche immediatamente. Penso sia ridicolo fare questa discussione oggi, non è all’ordine del giorno”.

“Bucci contraddice se stesso – la replica di Sanna in una nota – e dopo essersi detto disponibile a discuterne in aula anche subito, vota contro la convocazione immediata dell’ufficio presidenza integrato, non permettendo così il confronto e impedendo al consiglio di poter discutere in modo democratico e fare finalmente chiarezza su un bilancio sanitario sempre più contraddittorio. Siamo sempre più sconcertati da questa gestione del centrodestra e delle mancate risposte ai cittadini”.

Il documento – approvato giovedì scorso ma sottaciuto durante la conferenza stampa post giunta – parla esplicitamente di un “disavanzo di gestione stimato pari a 62 milioni di euro” in base a una nota della direzione generale di area Salute e servizi sociali in seguito all’esame dei modelli di conto economico provenienti dalle aziende del sistema sanitario regionale relativi all’ultimo trimestre del 2024. Nello stesso provvedimento si ritiene che “ricorrano le condizioni per procedere alla variazione di bilancio per l’annualità 2025 per la somma complessiva di euro 62 milioni, al fine di adottare i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione stimato del sistema sanitario regionale relativo all’anno 2024“. La medesima dicitura viene utilizzata nelle tabelle allegate.

Secondo quanto riferito ieri dal governatore, invece, “il disavanzo della sanità sarà circa 20-25 milioni e sarà perfettamente coperto. Dobbiamo aspettare la fine del mese per il dato preciso – conferma -. Ci sono alcune cose che forse scendono ancora di più. Per adesso sono conservativo, potrebbe arrivare anche a zero. Mi sembra comunque un grandissimo risultato rispetto a chi in campagna elettorale per le regionali parlava di 252 milioni, magari sono gli stessi che oggi parlano di 62 milioni”.

“Ci troviamo di fronte a continue contraddizioni di Bucci e Nicolò sul valore del disavanzo sanitario di Regione Liguria – sottolinea Ioculano -. Per questo durante la commissione chiediamo l’audizione dell’assessore alla sanità Niccolò e dei direttori generali delle Asl e delle aziende ospedaliere per capire come stanno predisponendo i bilanci di previsione e quali difficoltà stanno riscontrando. Perché dalle parole dell’assessore Nicolò e dal presidente Bucci ci sono cifre che non tornano e non si può continuare a tergiversare su una voce che incide fortemente sulle condizioni di vita dei cittadini e sul loro diritto alla cura”.