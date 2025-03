Sanità, Giordano (M5s): “Pronto soccorso in tilt, la giunta ha un’idea credibile?”

Genova. “Anche oggi, sopralluogo nei pronto soccorso di Galliera, San Martino e Villa Scassi. E anche oggi, situazione fuori controllo in particolare al San Martino, letteralmente in tilt con 90 pazienti dentro e 30 fuori, e al Galliera con 80 pazienti dentro e 20 fuori alle 11 del mattino. In tutti i nosocomi, barelle ovunque e disposte a lisca di pesce per guadagnare spazio. Da non credere”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano a margine del sopralluogo odierno nei tre ospedali genovesi.

“Ora, non ce ne voglia Nicolò, ma anche volendo comprendere la scomoda posizione dell’assessore che nei giorni scorsi ci ha accusato di essere irresponsabili, ancora una volta non possiamo che denunciare la scandalosa situazione in cui versano i pronto soccorso genovesi. La domanda che facciamo è: ma cosa sta facendo la Regione Liguria per scongiurare il disastro, sempre più annunciato?”, si chiede Giordano.

“La giunta ha un’idea minimamente credibile per evitare che a ogni picco influenzale o emergenza sanitaria i nosocomi cittadini vadano in tilt a causa degli spazi inadeguati e del personale insufficiente? A oggi, nonostante i proclami e le promesse, è evidente come le misure sbandierate dalla Regione sulla rete dell’emergenza abbiano fallito miseramente. Alla prossima conferenza stampa indetta dal M5S, l’assessore Nicolò anziché porre veti e ventilare querele, provi a dialogare con l’opposizione. Magari, mettendo da parte l’arroganza, insieme possiamo trovare una soluzione per alleviare il continuo disservizio sanitario patito dai cittadini”, conclude.