Sanità, approvato programma d’investimenti: nuovi interventi al pronto soccorso di Lavagna

Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, ha approvato il Programma di investimenti per gli interventi di edilizia sanitaria, di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico.

“Si tratta di una serie di interventi finanziati dal Ministero della Salute che ha sbloccato importanti risorse per le nostre strutture sanitarie pari a un complessivo di 16 milioni di euro – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò –. Nell’ambito di questo programma è stato condiviso una più puntuale individuazione degli interventi di Asl 4 e Asl in materia di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia. Asl4 e Asl5 hanno quindi inserito nel loro programma anche i consolidamenti strutturali e il posto di Polizia in Asl 5 e, in Asl 4, la ristrutturazione e l’ampliamento del Pronto Soccorso nella Zona Triage, oltre all’ampliamento del blocco operatorio”.

Asl5, infatti, ha chiesto di rimodulare due interventi: il primo, con un costo di circa 514 mila euro a valere sui fondi statali, per la manutenzione straordinaria dei padiglioni 3,4,7 dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia.

Per il Padiglione 7 è previsto un intervento di iniezione di resine nel terreno di fondazione, per il Padiglione 3 il consolidamento strutturale del padiglione e la manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura del Padiglione Anatomia, per il padiglione 4 è prevista a manutenzione straordinaria del solaio laboratorio di biologia molecolare e del punto di Polizia. Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’efficientamento energetico è prevista la sostituzione della caldaia del Sant’Andrea e del centro disabili in Località Gaggiola e l’intervento di installazione delle canne fumarie al Sant’Andrea.

In Asl 4 invece si provvederà, con uno stanziamento di 2,5 milioni di euro a valere sul fondo statale, al Piano di Potenziamento del Polo Ospedaliero di Lavagna attraverso la ristrutturazione e l’ampliamento del Pronto Soccorso nella Zona Triage, l’ampliamento del blocco operatorio, la realizzazione di una piastra ambulatoriale da adibire temporaneamente a Pronto Soccorso.